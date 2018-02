Per la XXVI Giornata mondiale del malato in Gran Guardia la commedia "Vecchi tanto per ridere"

Lunedì 19 febbraio alle ore 20, presso l’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia, la Nuova Compagnia Teatrale metterà in scena la commedia "Vecchi tanto per ridere". La serata rientra nelle iniziative organizzate per celebrare la XXVI Giornata Mondiale del Malato dello scorso 11 febbraio.

La commedia sarà preceduta da un breve salotto culturale al quale parteciperanno Federico Sboarina, Sindaco di Verona, S.E. Monsignor Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, Stefano Gnesato, Presidente Coni Verona, Pier Paolo Valli, Responsabile cappellania Ospedale Borgo Trento,Vincenzo Di Francesco, Direttore Geriatria “A”, AOUI Verona.

Modereranno il salotto Alberto Cristani, Responsabile Ufficio Stampa AOUI Verona e Viviana Olivieri, Formatrice Servizio Sviluppo Professionalità Innovazione, AOUI Verona.

La serata, organizzata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, è stata patrocinata da Comune di Verona, Diocesi di Verona Ufficio Pastorale della Salute, Coni Provinciale di Verona, Cooperativa Sociale Azalea, Associazione Italiana Formatori delegazione del Veneto e Associazione Essere Clown Verona.

L’ingesso è gratuito.