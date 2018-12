Al Colorificio Kroen la prima Vaporwave Night di Verona

Colorificio Kroen in collaborazione con Deep Peará presenta la prima Vaporwave Night di Verona. Finalmente anche nella città di Romeo e Giulietta, arriva il fenomeno vaporwave, un irresistibile insieme di suggestioni visive e musicali dal grande impatto. Per l’occasione troverete un Colorificio allestito come un video giapponese su YouTube, tra luci, neon, elettronica e meme viventi!

Sabato 8 dicembre

DIGITAL PEARÁ - AN AESTHETIC ARENA



TASSONY + PINNACLE + PHERDI

(vaporwave / retrowave live + dj set )