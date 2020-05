Vapitaly 2020, l'unico appuntamento europeo dedicato al vaping si terrà a giugno

Vapitaly c’è. Dal 13 al 15 giugno, sarà di scena Vapitaly 2020 Virtual, il primo appuntamento virtuale dedicato al mondo del vaping in Europa. Aziende, operatori, appassionati hanno trovato un nuovo modo per incontrarsi e sono pronti a partecipare a questo progetto unico e internazionale.

Vapitaly 2020 Virtual sono tre giorni interamente dedicati al mondo del vaping in cui incontrare l’intera community senza spostarsi da casa. Le novità del mercato, i nuovi prodotti, gli esperti e le tendenze sono tutti a portata di click, in una realtà innovativa e globale. Per questo, visitare, prendere contatti con i produttori, discutere con gli appassionati non è mai stato così facile, grazie a questa piattaforma interattiva che diventa vetrina per offrire il meglio del vaping. Vapitaly 2020 Virtual rappresenta, quindi, un’esperienza unica sia per le aziende protagoniste del mercato nazionale e internazionale, sia per appassionati e consumatori.

«Essere innovatori, capaci di affrontare le sfide e di percorrere nuove strade fa parte del Dna del nostro settore. - sottolinea Mosè Giacomello, presidente di Vapitaly - L’emergenza sanitaria ha limitato gli spostamenti, ma Vapitaly ha saputo dare nuova forma all’appuntamento annuale che tutti, aziende, consumatori, operatori, influencer attendono per presentare le novità al mercato e per potersi incontrare e confrontare. Gli operatori e l’intera community del vaping non potevano rinunciare all’appuntamento e Vapitaly 2020 Virtual offre al settore nuove potenzialità, assolutamente da cogliere».

Come nel tradizionale format che caratterizza Vapitaly, anche Vapitaly 2020 Virtual offrirà un lungo week end di eventi e di incontri per il mondo del vaping, con l’opportunità per le aziende di sviluppare il proprio business e di crescere dal punto di vista professionale e imprenditoriale.

«Ancora una volta anticipiamo il mercato - sottolinea il presidente Giacomello - e dimostriamo come aziende e professionisti hanno saputo reagire in maniera innovativa alle difficoltà. Grazie al web, diamo l’opportunità di dialogare con tutti i mercati e di essere protagonisti in un settore che è diventato una community globale. Guardiamo al futuro, in attesa di poterci incontrare anche in un appuntamento fisico che, nel rispetto di quanto decideranno le autorità, potrebbe tenersi già in autunno».

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/Vapitaly/