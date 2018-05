Ai Bastioni Vallo Città di Nimes è in arrivo la 3^ edizione del Beer On Festival

On Music presenta dal 14 al 17 Giugno 2018 a Verona presso il Vallo Città di Nimes la 3^ edizione del Beer On Festival. Iniziativa promossa da un gruppo di giovani organizzatori veronesi con il patrocinio del Comune di Verona. Giunta alla terza edizione propone un rinnovamento nel setting e nell'artist list.

L'evento prevede la possibilità di degustare più varietà di birra, dalle più note marche, come Nastro Azzurro, all'artigianale non filtrata di vari birrifici veronesi e non. Saranno presenti inoltre Food partner con una vastissima scelta di cibi. Ed ancora Cocktail Bar per soddisfare tutti i gusti.



INGRESSO LIBERO – FREE ENTRY

Programma

DAY 1 - Giovedì 14 Giugno 2018

Apertura Cancelli ore 18.00

Chiusura Cancelli ore 02.00

Hip Hop - Reggaeton – Latin House

Dj List (In Alphabetic Order)

• Eddy El Fuerte

• Giovanni Bova

• Jordani

Voice - TBA

DAY 2 – Venerdì 15 Giugno 2018

Apertura Cancelli ore 18.00

Chiusura Cancelli ore 02.00

Commercial House – Radio Hit - EDM

In collaborazione con Radio Viva Fm – La Radio in Movimento & Chiringuito (Mantova)

Dj List (In Alphabetic Order)

• Domus D (1 Classificato Viva Dj Competition 2018 - Viva Fm)

• Menny’s (On Music)

• Michele Caramaschi (Chiringuito)

Voice: Johnny

DAY 3 – Sabato 16 Giugno 2018

Apertura Cancelli ore 18.00

Chiusura cancelli ore 02.00

House and Techno Night

In collaborazione con le migliori realtà underground del panorama nightlife veronese

Shame – Veniceberg – Wanted – Gløbe –

Paul’s Boutique – Clubb-HerBs – Dr. Gonzo – On Music

Dj List (In Alphabetic Order)

In diretta su Clubb-HerBs



• Adrian Morrison

• Biroo (Dr. Gonzo)

• Brūn (Veniceberg)

• Clara Romero (Shame)

• Fabio Slider (Wanted)

• Federico Ambrosi (Paul’s Boutique)

• Francis White (Globe)

• Prince Anizoba (Area)

DAY 4 – Domenica 17 Giugno 2018

Apertura Cancelli ore 18.00

Chiusura cancelli ore 24.00

Pop – Pop Rock – Hard Rock

Dalle 18.00

• OmegaValley Band Contest •

A Seguire, live band con:

• Agorà

• Percorsi Di-Versi

• Triple Rock

NEWS 2018

• Beer On Children Village

Un'area bimbi con gonfiabili, trucca bimbi e animazione per i più piccoli.

