Vallese in Festa 2018, la sagra patronale alla Casetta con grande spettacolo pirotecnico

Dal 27 al 31 luglio Vallese è in festa! Alla casetta delle Associazioni e nel parco della Casetta si terrà la sagra patronale, con possibilità di degustare piatti tipici e tanta musica dal vivo. La sagra vallesana è patrocinata dal Comune di Oppeano e organizzata dai volontari dell’Associazione La Casetta, il cui presidente è Gabriele Malaffo. I volontari vi aspettano presso La Casetta, edificio che è stato recentemente oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e che si presenterà ancora più ampio. Con un contributo del Comune la zona esterna collegata alla cucina è adeguata per garantire una migliore distribuzione delle vivande durante le manifestazioni.

Vallese in Festa inizia venerdì 27 luglio p.v. alle ore 21,00 con la serata danzante dell’Orchestra Roberto Morselli; sabato 28 luglio p.v. alle ore 20,30 aprono la serata i Bluzz Duo e alle ore 21,00 danze con Stefania e i Mammamia; domenica 29 luglio p.v. si terrà invece il raduno delle auto, vespe e moto d’epoca alle ore 8,30 con le iscrizioni. Si prosegue con un giro turistico a Verona alle ore 10,00 e sulle Torricelle ristoro offerto dalla Fidas. Alle ore 10,30 si terrà la Santa Messa alla Casetta, col Coro Sant’Anna e la Corale Buon Pastore. Alle ore 21,00 serata danzante con Nadia Nadì. Lunedì 30 luglio p.v. si prosegue alle ore 21,00 con Titti Bianchi e martedì 31 luglio p.v. alle ore 21,00 serata danzante con l’orchestra Veronika e i Papillon e alle ore 23,30 grande spettacolo piromusicale a cura di Parente Events. In caso di maltempo la serata sarà spostata mercoledì 1 agosto.

Durante le serate dalle ore 19,00 saranno aperti gli stand gastronomici con risotto, anatra alla vallesana, piatto vegetariano, vino, birra e altri gustosi piatti. Tutti i giorni Luna Park per i più piccoli. Alla Parrocchia di Vallese sarà allestita la pesca di beneficenza.

Vi aspettiamo numerosi a Vallese per trascorrere alcune serate in compagnia in un allegro clima di amicizia!