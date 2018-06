Valerio Sanzotta in concerto al Cohen Verona

Si terrà Venerdì 8 Giugno al Cohen di Verona la tappa veronese del tour promozionale di Valerio Sanzotta, cantautore folk-rock recentemente uscito con il suo ultimo lavoro “Prometeo Liberato" (Vrec/Audioglobe). L’artista si esibirà alle ore 21:00 in un set acustico accompagnato dal chitarrista Lorenzo Scrinzi. A seguire l’esibizione di Leonardo Maria Frattini, cantautore legnaghese.



Il cantautore e filologo romano, attualmente a Innsbruck, arriva al secondo lavoro dopo 10 anni esatti dalla sua partecipazione a Sanremo 2008 con brano “Novecento” che dava anche il titolo al suo disco d’esordio. L’album unisce alla tradizione dei cantautori internazionali quella del folk-rock indie con incursioni nella sperimentazione sonora, con brani ricchi di citazioni musicali (più volte tornano i lavori di Bob Dylan, Syd Barrett, Cat Power o di Peter Hammill, che ha anche approvato personalmente la citazione in “Lonely down the river Ophelia goes”), cinematografiche (Fellini) e letterarie (da Shakespeare a Thomas S. Eliot, punto di riferimento letterario per l’intero lavoro). I 10 brani inediti del disco trasportano l’ascoltatore in un mondo senza tempo: il contemporaneo è annullato, ogni riferimento a temi sociali scompare e le canzoni ruotano intorno alla tensione tra il tempo individuale, che è finito, e il tempo del cosmo e della natura, che è ciclico per definizione. Lo scandaglio dei sentimenti più intimi dell’uomo, in particolare la sua ossessione per la finitezza della vita, si unisce alla nostalgia del mondo delle origini, di prima della storia. La natura, nei suoi ritorni ciclici, è la via principale di accesso al divino: ecco il motivo del costante riferimento a leggende e tradizioni popolari, soprattutto anglosassoni.



Il concerto di Venerdì 8 Giugno si terrà al Cohen Verona di Via Scarsellini 9.

Inizio ore 21:00. Ingresso libero.

Per chi volesse cenare: cena + concerto a 15€.