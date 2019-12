Cantautori a palazzo: Valerio Sanzotta e Marco Biasetti live a Palazzo Camozzini

Secondo appuntamento per Cantautori a Palazzo venerdì 11 dicembre nello splendido salone di Palazzo Camozzini: i protagonisti della rassegna saranno i cantautori Valerio Sanzotta e Marco Biasetti.

Valerio Sanzotta ha da pochi giorni pubblicato il nuovo singolo “It’s sunday in this Mirror” in duetto con Diana Tejera, brano presentato a Rai Radio 1 in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne. Il video vede i due artisti protagonisti ed è stato interamente girato presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma che ha aderito all’iniziativa. Il singolo anticipa il terzo album del cantautore romano dopo l’esordio di “Novecento” (con cui ha partecipato a Sanremo Giovani) ed il più recente “Prometeo Liberato”. In apertura il set piano e voce di Marco Biasetti, cantautore di origine mantovana ma ormai veronese d’adozione con all’attivo il primo album “Quadri d’autore”. Attivista culturale è insegnante, direttore artistico del Festival Maravilia e del Cultural’MenteIndiependente e fondatore dell’Associazione di promozione sociale Maybe.

Informazioni e contatti

Palazzo Camozzini è in Via San Salvatore Vecchio 6 a Verona. Dalle 20:30 è previsto un piccolo rinfresco con la possibilità di visitare le sale del Palazzo. Ad ogni presente sarà omaggiato un disco del catalogo dell’etichetta discografica.

Inizio concerto ore 21.

Ingresso: 10 euro. Info e prenotazioni: 340 596 2992 - 3482350324. La nuova rassegna di musica d’autore “Cantautori a Palazzo” è realizzata da Palazzo Camozzini in collaborazione con Vrec Music Label, davvero comunicazione e Associazione Maybe.

Valerio Sanzotta è un cantautore e filologo romano, attualmente a Innsbruck, con all’attivo due album. Con “Novecento” ha partecipato a Sanremo nel 2008 (nuove proposte) che dava poi il titolo al suo disco d’esordio. Il suo ritorno è con il concept “Prometeo Liberato” (2018). L’album unisce alla tradizione dei cantautori internazionali quella del folk-rock indie con incursioni nella sperimentazione sonora, con brani ricchi di citazioni musicali (più volte tornano i lavori di Bob Dylan, Syd Barrett, Cat Power o di Peter Hammill, che ha anche approvato personalmente la citazione in “Lonely down the river Ophelia goes”), cinematografiche (Fellini) e letterarie (da Shakespeare a Thomas S. Eliot, punto di riferimento letterario per l’intero lavoro). Sta completando il terzo lavoro in uscita nel 2020 anticipato da “It’s sunday in this Mirror”, disponibile in tutti gli store digitali, brano che illustra tre figure di donne che si liberano del ruolo imposto alla propria sessualità o soccombono nel loro tentativo di liberazione. «Nella prima strofa – racconta Valerio Sanzotta – una donna iraniana si libera dal velo e si ribella all’autorità del padre e della religione di Stato. La seconda strofa illustra un classico caso di femminicidio, mostrando una brutalità tutta interna alla famiglia tradizionale. Nella terza strofa una ragazza anglosassone decide di cambiare sesso, liberandosi persino della propria sessualità fisica, quando essa non coincida con quella vissuta e sentita».

