"Valeggio veste il vintage", torna l'imperdibile appuntamento con la mostra-mercato open air

“Valeggio Veste il Vintage” compie 10 anni! Il prossimo 7 ottobre la mostra-mercato open air di moda, accessori d’epoca, design e modernariato più attesa della provincia di Verona raggiunge con soddisfazione la 20ma edizione, in perfetta continuità con il progetto nato nel 2009 da un gruppo di amici ed appassionati del genere vintage.

Anche questo autunno, nel centro storico di Valeggio sul Mincio, nel suo appuntamento dedicato alla stagione più romantica e fashion, “Valeggio Veste il Vintage” ospita oltre 50 tra gli espositoripiù affermati del panorama vintage nazionale, in un evento che si snoda tra le vie e le piazze del paese, ricche di storia e di fascino, a due passi da Borghetto, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”.

“Valeggio Veste il Vintage” è un viaggio a ritroso nel tempo, dove riscoprire la raffinata sartorialià dei modelli anni ’50, estrosi bijoux americani, ruggente design e modernariato, ma anche preziosi pezzi unici, alla scoperta di un’epoca ormai passata, ma mai come oggi così “di moda”.

L’obiettivo di “Valeggio Veste il Vintage” è avvicinare quante più persone possibili all’autentico vintage ed al fascino di uno stile senza tempo. Una sfida portata avanti con tenacia e passione anche con la mostra a tema, che ogni anno accompagna il mercato. “MADE IN ITALY” è il titolo dell’esposizione di questo ottobre, dedicata alle borse icona dei più prestigiosi marchi italiani, dagli anni ’50 agli anni '70, curata da due degli espositori che dal maggio 2009 partecipano al vintage valeggiano, Vintage YMCA (Mantova) e Viola Vintage (Marciana Marina – LI).

Immancabile la coiffeur KETTY’S VINTAGE STYLE, presenza fissa dalla prima edizione, che allestirà il suo personale salone meneghino a cielo aperto, per tentarvi con un make up da ammiccanti pin up oppure con vezzose acconciature in perfetto stile anni Quaranta e Cinquanta.

Un po’ folk e un po’ no i CONTRADA LORI’, progetto artistico libero e genuino sgorgato da un gruppo di amici appassionati di musica, cibo e vino a due passi dall’omonimo torrente Lorì nell’ameno borgo di Avesa (Verona). La loro formazioni vi farà compagnia durante l’aperitivo serale “come in un dì de festa”!

La ricerca di stile che ispira la manifestazione riguarda anche il gusto. Perché Valeggio sul Mincio vuol dire anche eccellenze enogastronomiche. Tortellini, dolci vini delle colline moreniche, proposti da pastifici artigiani, ristoranti e cantine locali, saranno l’accompagnamento ideale per un aperitivo o un break tra amici.

“Valeggio Veste il Vintage” non è più solo una manifestazione, ma un vero e proprio evento culturale, imperdibile per appassionati e collezionisti, nonché preziosa fonte di documentazione per stilisti, redazioni di moda ed archivi del costume.

In caso di maltempo la mostra-mercato si sposta al coperto presso il mercato ortofrutticolo – Via Girolamo Gottardi, ad 1 km dal centro storico.