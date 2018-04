U.V.A. Fuorisalone Verona 2018: due giorni di cene e degustazioni con cantine da tutta italia

In occasione del Vinitaly 2018, l’Associazione Culturale Hostaria e U.V.A. - Unione Vini Artigiani - organizzano il Fuorisalone 2018 di Verona, una due-giorni di cene, degustazioni e incontri aperti al pubblico in programma venerdì 13 e sabato 14 aprile alla Soffritta di Vicolo Salzi.

Un’occasione conviviale all’insegna del gusto e della passione per assaggiare i vini di prestigiose cantine artigiane provenienti da 8 regioni italiane, accompagnati da piatti e stuzzichini, e incontrare direttamente i produttori.

Un viaggio nel paesaggio vinicolo nazionale con aziende storiche che da sempre rispettano il frutto della vite.

LE CENE

Sarà l’occasione per provare, assieme ai produttori, la cucina romana contemporanea di Carla Trimani, chef dello storico Trimani Wine Bar di Roma, il più antico d’Italia. La cucina di Carla è un sapiente connubio di tradizione romanesche e moderne tecniche di cucina, al servizio di un’intensità di gusto ed equilibrio sorprendenti.

In abbinamento una selezione dei vini di U.V.A. che accompagneranno ogni portata. Sarà una occasione per scoprire queste piccole cantine artigiane e confrontarsi direttamente con la viva voce dei vignaioli. Produttori accomunati dal principio dell’atto vinicolo tradizionale, rispettoso di insegnamenti antichi quanto consapevole delle moderne tecniche.

Sono disponibili 40 posti a serata. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il Numero Verde di Hostaria 800 684 448, scrivere una email a info@hostariaverona.com oppure presso Verona Box Office in via Pallone, 16

LE DEGUSTAZIONI

Sabato 14 aprile dalle 11.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00) sempre presso i locali della Soffritta, si potranno fare delle speciali degustazioni incontrando direttamente gli 8 vignaioli artigiani di U.V.A. con le loro straordinarie produzioni che attraversano l’Italia, queste le cantine protagoniste: Ayunta (Sicilia), Agricola Le Nuvole (Basilicata), Azienda Agricola Cirelli (Abruzzo), Azienda Agricola Fabrizio Dionisio (Toscana), Colacicchi (Lazio), Castel San Mauro (Friuli-Venezia Giulia), Mutiliana (Emilia Romagna) e Zanotto col Fondo (Veneto).

Con soli 10 € il pubblico potrà accedere alla manifestazione e riceverà in omaggio un bicchiere e una sacchetta portabicchiere per vivere una caratteristica esperienza sensoriale con degustazioni che dureranno l’intera giornata, anch’esse accompagnate dagli stuzzichini di cucina romana contemporanea di Carla Trimani.

Il biglietto per le degustazioni del sabato si potrà acquistare direttamente alla Soffritta negli orari della manifestazione.