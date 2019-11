Uto Ughi e "Le Quattro Stagioni" di Vivaldi al Teatro Filarmonico di Verona

Un evento unico e speciale lunedì 25 novembre 2019 alle ore 21 presso il Teatro Filarmonico di Verona. La più celebre opera di Vivaldi, Le Quattro Stagioni, eseguita dal vivo da Uto Ughi, eccellenza italiana del Violino. Il M° Ughi è considerato universalmente erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche ed è celebre in tutto il mondo per il suo straordinario talento. Con lui sul palco del Teatro Filarmonico di Verona Andrea Griminelli considerato uno dei più grandi flautisti al mondo; il M° Griminelli eseguirà i Concerti per flauto dell’Opera 10.

Con l’Opera Decima, la prima raccolta di concerti per flauto mai apparsa, Vivaldi si pose all’avanguardia nella letteratura dello strumento che in Europa stava guadagnando un favore sempre maggiore Uto Ughi e Andrea Griminelli saranno accompagnati dall’ Orchestra de “I Solisti Veneti”, che celebra quest’anno la propria 60.ma stagione concertistica. I biglietti per il concerto sono in vendita su circuiti Ticketone e Geticket e presso tutte le prevendite abituali e filiali Unicredit. L’evento è realizzato da International Music and Arts con Eventi Verona.

Informazioni e contatti

Web: http://www.eventiverona.it/index.php/event/uto-ughi/

- https://www.ticketone.it