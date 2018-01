Sonia Bergamasco protagonista in "L’uomo seme" al Teatro Camploy

Il terzo appuntamento con la prosa al Teatro Camploy di Verona, il 25 gennaio 2018 vede in scena Sonia Bergamasco in "L’uomo seme", spettacolo, ideato e diretto dalla stessa Bergamasco, tratto da L’uomo seme di Violette Ailhaud (1836-1925) scritto nel 1919 quando l’autrice aveva ottantatré anni.

In un villaggio di montagna dell’Alta Provenza, all’indomani della Grande Guerra, tutti gli uomini sono morti. Il paese è abitato solo da donne e bambini. Violette Ailhaud, testimone dei fatti, trova le parole per raccontare di quando, sedicenne, il suo villaggio aveva vissuto un’identica tragedia: tutti gli uomini, dichiaratamente repubblicani e quindi ostili a Luigi Napoleone Bonaparte, erano stati arrestati o deportati. In cima alle montagne, racconta Violette, quella comunità di sole donne strinse un incredibile patto per la vita: quello di dividersi il primo uomo che fosse apparso all'orizzonte. In scena anche il percussionista Rodolfo Rossi e il quartetto vocale Faraualla. L’uomo seme è prodotto dal Teatro Franco Parenti e dalla stessa Bergamasco.

(fonte Comune di Verona)