Ciao ragazzi e ragazze, siete appassionati di fotografia?! Allora partecipate al nostro concorso fotografico "Uno scatto alla solidarietà" e mandateci massimo 4 fotografie che rispecchino quello che per voi significa #solidarietà!



Non siete ancora convinti?! Ecco qualche dettaglio in più:

- Fino a 500€ in palio per i vincitori

- Mostra fotografica a conclusione del concorso presso il Palazzo della Gran Guardia

- Due categorie: Under 29 e Over 29



Cosa state aspettando?!



Per maggiori info: mettete mi piace alla pagina Uno scatto alla solidarietà e/o date un occhio al nostro sito:

http://www.nadiaonlus.it/concorso-fotografico-uno-scatto-alla-solidarieta/



L’iniziativa è promossa dalle associazioni NADIA Onlus, Amici Senza Barriere Daniela Zamboni onlus, Self Help San Giacomo ONLUS, Associazione San Zeno ONLUS, Alzheimer Italia Verona e La Fraternità. Il concorso si inserisce nel progetto “Per una comunità includente”, sostenuto dal Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona.

