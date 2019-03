Appuntamenti il 13 e 15 marzo dedicati alla donna: a Verona Rosa Oliva De Conciliis

Ancora due appuntamenti, il 13 e il 15 marzo, per completare il ciclo di incontri dedicato alla celebrazione della Giornata internazionale della donna, organizzato dal Comitato unico di garanzia dell’università di Verona e patrocinato dal Comune di Verona. Docenti, scrittrici e componenti di varie associazioni femminili prenderanno la parola per confrontarsi sull’attuale condizione delle donne. Ospite d’eccezione Rosa Oliva De Conciliis, fondatrice e presidente di Rete per la parità.

Il 13 marzo, alle 17, nella Società Letteraria, si terrà la presentazione del libro “Generare, partorire, nascere. Una storia dall’antichità alla provetta” di Nadia Maria Filippini. A discuterne con l’autrice saranno Maria Geneth, presidente dell’associazione Filo di Arianna, e Olivia Guaraldo docente e componente del Cug di ateneo. Moderatrice dell’incontro sarà Marina Garbellotti, docente di ateneo e componente del direttivo della Società italiana delle storiche.

Concluderà il ciclo di appuntamenti “Perché cinquant’anni non sono bastati: donne e carriere pubbliche”, il 15 marzo, alle 17.30 in sala Barbieri a palazzo Giuliari, incontro che prende il titolo dal libro, pubblicato nel 2016, della relatrice Rosa Oliva De Conciliis. Con lei Marina Garbellotti e Cristina Iannamorelli. L’appuntamento terminerà con l’esibizione della cantante Catia Cordioli accompagnata al pianoforte da Niccolò Spolettini.

Rosa Oliva De Conciliis, appena laureata in Scienze Politiche, ricorse contro il ministero dell’Interno in seguito al rifiuto dell’ammissione al concorso per diventare prefetto. Il 13 maggio del 1960, con la sentenza numero 33, la Corte Costituzionale dichiarò l' illegittimità della norma ponendo le basi per un percorso di parità tra i generi. Nel 2010 le è stato assegnato il premio Minerva per l’uguaglianza di genere e dal 2016 coordina il Gruppo di lavoro per l’obiettivo 5 - Parità di genere, nell’Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.