Il programma completo degli appuntamenti in università dal 9 al 12 dicembre 2019

ore 10, aula SMT01, polo Santa Marta, via Cantarane, 24, convegno “Oportet philologiam nosse” dedicato alla presentazione di diversi metodi di approccio filologico a testi della tradizione. I lavori si apriranno con l’intervento di Luciano Canfora, uno dei massimi filologi italiani, membro del comitato scientifico dell’Enciclopedia Treccani, professore emerito all’università di Bari.

ore 14.30, aula T.1, polo Zanotto, viale dell’Università, 4, incontro “Scuola e filosofia per bambini”. Interverrà Antonio Cosentino, Centro di ricerca per l’Indagine Filosofica - Philosophy for Children. L’iniziativa è promossa dal dipartimento di Scienze umane e il centro di ricerca Educativa e didattica (CRED). L’incontro fa parte del cartellone di eventi “Diffusioni”.