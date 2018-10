Il programma completo degli appuntamenti in Università dall’8 al 13 ottobre 

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dall’8 al 13 ottobre:

Lunedì 8 ottobre

- ore 11, auletta di Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma, Piazzale Scuro,10, cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Centro piattaforme tecnologiche dell'università di Verona. Il Cpt mette a disposizione di ricercatori e docenti apparecchiature scientifiche innovative di elevata complessità e interesse multidisciplinare per lo svolgimento delle attività di ricerca.

- ore 16, sala Barbieri del Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, cerimonia di consegna del diploma di laurea stampato con il torchio, secondo l’antica tradizione tipografica veronese, ai laureati che hanno aderito all'iniziativa.

Martedì 9 ottobre

- ore 15.30, sala degli Specchi del Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere, 8, conferenza stampa di presentazione di Digitalmeet il più grande e diffuso festival italiano su alfabetizzazione e mondo del digitale. Interverranno. Nicola Sartor, rettore dell’università di Verona e Gianni Potti, presidente della Fondazione comunica e fondatore del Digitalmeet.

Mercoledì 10 ottobre

- ore 9, Welcome day, mattinata di benvenuto dedicata alle nuove matricole dell’ateneo. Tra gli appuntamenti in programma la corsa non competitiva per le vie di Veronetta, Univr run.

- ore 10, Polo Zanotto, viale dell’Università 4, presentazione di Up2go. Un’applicazione per il carpooling promossa e voluta dalla Commissione sostenibilità di ateneo che permette la condivisione dei viaggi da e verso l’università ai soli membri della comunità Univr.

Giovedì 11 ottobre

- ore 16.30, aula magna De Sandre, lente didattica del Policlinico di Borgo Roma, piazzale Scuro, 10, convegno “Equilibrio economico e finalità collettive. Un nuovo modello di welfare e di sanità pubblica”. Durante l’ incontro sono previsti gli interventi del docente Mathias Kifmann, dell’università di Amburgo, di Luca Coletto, assessore alla sanità della Regione Veneto, di Paolo Cornaglia Ferraris, saggista e medico e di Gilberto Turati, docente dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A moderare la discussione il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Andrea Tornago. La conferenza fa parte del ciclo di incontri Messedagllia lectures 2018.

Sabato 13 ottobre

- ore 10.30, Polo Santa Marta, via Cantarane 24, Altromercato Campus 2018. Un’intera giornata in cui il dipartimento di Economia aziendale diventerà la “casa” di Altromercato e ospiterà incontri, dibattiti e laboratori sul tema della solidarietà ambientale e sociale della filiera etica.

- Polo Santa Marta, via Cantarane 24, esposizione delle opere d’arte di Fabrizio Gazzarri, Hidetoshi Nagasawa e del gruppo di Nuove // Residency nell’ambito della 14ma edizione di Artverona. Si rinnovano, inoltre, le visite guidate ai padiglioni di ArtVerona, condotte da docenti e dottorandi del dipartimento di Culture e civiltà.