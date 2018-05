Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 7 al 14 maggio 

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 7 al 14 maggio:

Lunedì 7 maggio

- ore 9.15 - 17.30, Lente Didattica del policlinico Rossi, piazzale Scuro 10, “PhD Day” della Scuola di dottorato di Scienze naturali e ingegneristiche. La giornata sarà dedicata agli studenti iscritti alla Scuola di dottorato in Biotecnologie, Informatica, Nanoscienze e Tecnologie avanzate che esporranno i poster delle loro ricerche.

- ore 17.30, Società letteraria di Verona, piazzetta Scalette Rubiani 1, Paolo Pozzato, dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Vicenza, presenta il suo libro “Vittorio Veneto. La battaglia della vittoria (24 ottobre - 4 novembre 1918)”. L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri dedicato al centenario della Grande Guerra.

Martedì 8 maggio

- ore 11, sala Barbieri di Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, presentazione di Start Cup Veneto 2018. Interverranno il rettore Nicola Sartor, il delegato alla Ricerca Mario Pezzotti e i rappresentanti degli enti partner. Saranno inoltre presenti i testimonial di alcune spin off veronesi premiate nelle scorse edizioni della competizione imprenditoriale.

- ore 17.30, aula T1 del polo Zanotto, viale dell’Università 4, open lecture “The present of the past: memory, fiction, history” con Roger Chartier, docente del Collège de France, e tra i più importanti storici francesi contemporanei. L’incontro è organizzato dalla Scuola di dottorato in Scienze umanistiche.

- ore 18, bar Thesy, via Cantarane 10, aperitivo - dibattito “Job: should I stay or should I go?”. Intervengono Giorgio Gosetti, delegato del rettore del Diritto allo studio e delle politiche per gli studenti, e i rappresentanti di alcune associazioni studentesche. L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri promosso dalla Commissione sostenibilità dell’ateneo nell’ambito di “Pillole di sostenibilità”.

Mercoledì 9 maggio

- ore 14.30, aula T.14, Istituto ex Orsoline, via Paradiso 6, “Il riconoscimento. Alle origini dell’aver cura nei contesti educativi” con Paola Dusi, docente di Pedagogia generale e sociale. L’appuntamento si inserisce all’interno del ciclo d’incontri “Soggettività in movimento: educare alla libertà femminile per un cambio di civiltà” proposto dal dipartimento di Scienze umane.

- ore 15, aula 1.1 del polo Zanotto, viale dell’università 4, seminario internazionale di studi specialistici “Pino Pascali (1935-1968) La forma dell'universo” con Roberto Pasini, docente di Storia dell’arte contemporanea e Marco Tonelli, docente di Storia dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Foggia. Si parlerà di Pino Pascali uno dei più importanti esponenti dell’arte povera del ventesimo secolo.

Lunedì 14 maggio

- ore 8.30, aula magna del silos di ponente del Polo Santa Marta, via Cantarane 24, “Orizzonte del progetto di vita”, incontro organizzato nell’ambito del corso di Economia e gestione delle imprese. Interverrà Paolo Baguzzi, amministratore delegato di Davines Spa.