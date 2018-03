Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 5 al 10 marzo 

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 5 al 10 marzo:

Lunedì 5 marzo

- ore 14, aula A dell’ex palazzo di Economia, via dell’Artigliere 19, “Le imprese venete e i mercati internazionali. Formazione e internazionalizzazione”, un incontro tra studenti, docenti, imprese e istituzioni. L’evento è promosso nell’ambito dei corsi di laurea in Economia e Commercio e in Economics, con la partecipazione di Banca d’Italia (sede di Venezia), Confindustria Verona e UniCredit.

Mercoledì 7 marzo

- ore 20.30, aula A degli Istituti biologici di Borgo Roma, strada Le Grazie 8, proiezione del docufilm “Porto il velo, adoro i Queen”, primo appuntamento dell’iniziativa dedicata alla Giornata mondiale della donna organizzata dal Comitato unico di garanzia dell’ateneo. All’incontro sarà presente la regista Luisa Porrino e una delle attrici protagoniste, Batul Hanife.

Giovedì 8 marzo

- ore 14.15, aula magna del dipartimento di Scienze giuridiche, via Montanari 9, “Mille tipologie di conflitto, mille specialisti, un unico protagonista: l’uomo”, conferenza sulla mediazione umanistica con la presenza di Jacqueline Morineau, fondatrice del Centre de mèdiation et de Formation à la mediation di Parigi.

Venerdì 9 marzo

- ore 10.15, aula De Sandre, PoliclinicoRossi, (Piazzale L.A. Scuro, 10), focus con i giornalisti in occasione del congresso “Il dolore in neurologia e neuroriabilitazione”, organizzato dalla Società italiana di riabilitazione neurologica. I relatori saranno a disposizione per interviste e approfondimenti sulle novità della ricerca nella diagnostica e nella terapia del dolore.

- ore 10.30, nell’auditorium del Polo scientifico didattico studi sull’impresa, viale Margherita 87, Vicenza, presentazione del manuale di Alberto Trabucchi, docente di Diritto commerciale, “Istituzioni di Diritto civile”, nell’ambito della convenzione “Tribunale e Università: insieme a servizio del territorio”.

Sabato 10 marzo

- ore 15, villa Lebrecht, via della Pieve, 57, San Pietro In Cariano, incontro di degustazione e tavola rotonda “L’amarone tra tradizione e innovazione. Prospettive future”, nell’ambito dell’iniziativa “Fisar in rosa alla scoperta dei vini della Valpolicella”. Tra gli ospiti dell’evento Graziella Cescon, presidentessa nazionale della Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori, Luisella Rubin, coordinatrice nazionale Fisar in rosa e Laura Calafà, docente di Diritto del lavoro dell’università.

- ore 17, Antica Bottega del Vino, via Scudo di Francia 3, discussione “Il debito pubblico, ieri e oggi. E domani?”, primo appuntamento dell’edizione 2018 di GoTo Science iniziativa ideata per raccontare la ricerca davanti a un bicchiere di vino. Il rettore Nicola Sartor parlerà di temi legati all’economia e alla finanza.