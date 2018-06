Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 4 al 9 giugno

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana gli appuntamenti dal 4 al 9 giugno:

Lunedì 4 giugno

- ore 15.30, aula B, Policlinico di Borgo Roma, piazzale Scuro 10, congresso “Sensory systems in health and disease”. Scienziati italiani e stranieri presenteranno nuovi dati sui meccanismi fisiologici e patologici su cui si basano i sensi. Il convegno si terrà anche il 5 e il 6 giugno.

- ore 17.30, aula 1.1 del Polo Zanotto, lo storico Michele Sarfatti interverrà al convegno “1938: la persecuzione fascista degli Ebrei”. L’evento sarà replicato il 5 maggio alle 11.50 nell’aula 1.5 del Polo Zanotto.

Mercoledì 6 giugno

- ore 12.30, sala Specchi di Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, il rettore Nicola Sartor e il sindaco di Verona Federico Sboarina firmeranno l’accordo per il progetto di recupero del Silos di Levante, compendio ex caserma Santa Marta.

Venerdì 8 giugno

- ore 11, aula magna De Sandre, Policlinico di Borgo Roma, piazzale Scuro 10, focus giornalisti in occasione del congresso nazionale Nutrizione, metabolismo e diabete nel bambino e nell’adolescente. Il professor Claudio Maffeis, coordinatore scientifico, sarà a disposizione per interviste e approfondimenti sulle ultime frontiere della ricerca nell’ambito della prevenzione e della cura delle patologie che colpiscono bambini e adolescenti. Il convegno si terrà anche il 9 giugno.