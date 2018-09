Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 4 all’8 settembre

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana​ dal 4 all’8 settembre:

Martedì 4 settembre

- dalle ore 9, Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, selezioni per il Concorso internazionale “Salieri–Zinetti”, manifestazione artistica di musica da camera promossa dall’Associazione culturale Gaetano Zinetti.

Mercoledì 5 settembre

- dalle ore 9.30, Palazzo della Gran Guardia, Piazza Bra 1, “3DV 2018”, conferenza internazionale sulla visione 3D. Oltre duecento esperti del settore provenienti da tutto il mondo si riuniranno a Verona per parlare della ricerca 3D in computer vision e grafica. Gli appuntamenti del convegno proseguono fino a sabato 8 settembre.

Giovedì 6 settembre

- ore 11, sala Zanella, secondo piano della Biblioteca “A. Frinzi”, via San Francesco 20, presentazione della nuova edizione “Kidsuniversity Verona 2018”. Saranno illustrate le novità del format didattico e ludico dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni che si svolgerà dal 13 al 23 settembre.

Venerdì 7 settembre

- dalle ore 9 alle ore 13, aula T.8 del Palazzo di Lingue e letterature straniere, via San Francesco 22, “Psicologia e relazioni. La rete che crea benessere e spazio relazionale” primo appuntamento di “Psicologi in piazza 2018”. L’evento è promosso da Omnia impresa sociale in collaborazione con il dipartimento di Scienze umane.