Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 3 al 7 aprile

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 3 al 7 aprile:

Mercoledì 4 aprile

- ore 9, sede dell’Esu, via dell’Artigliere 9, primo incontro del project work “Camp for university”, nell’ambito dell’iniziativa Start Cup Veneto 2018, per promuovere l’innovazione e lo spirito imprenditoriale.

- ore 11, aula magna del Silos di Ponente del Polo Santa Marta, via Cantarane 24, cerimonia di premiazione “Il laureato dell’anno”, promossa dall’Associazione laureati in Economia dell’università di Verona (Alvec). Saranno premiati i neolaureati migliori del dipartimento di Economia aziendale.

Giovedì 5 aprile

- ore 10.30, aula VM2 del Polo scientifico didattico “Studi d’impresa”, viale Margherita 24, Vicenza, cerimonia di premiazione “Il laureato dell’anno”, promossa dall’Associazione laureati in Economia dell’università di Verona (Alvec). Saranno premiati i neolaureati migliori dell’area economica della sede vicentina.

Venerdì 6 aprile

- ore 9.30, aula magna dipartimento di Scienze Giuridiche (via Montanari 9). Premiazione dell’ultima edizione de latuaideadimpresa® il progetto di Confindustria che porta i ragazzi a sfidarsi nell’ideazione di nuovi progetti d’impresa.

- ore 11, aula magna del Silos di Ponente del Polo Santa Marta, via Cantarane 24, cerimonia di premiazione “Il laureato dell’anno”, promossa dall’Associazione laureati in Economia dell’università di Verona (Alvec). Saranno premiati i neolaureati migliori del dipartimento di Scienze economiche.

Sabato 7 aprile

- ore 11.30, sala convegni del Palazzo della Gran Guardia, piazza Bra 1, focus per i giornalisti nell’ambito del congresso “Le malattie reumatiche: tra dolore e disabilità” promosso dall’Unità operativa complessa di Reumatologia dell’Azienda ospedaliera-universitaria integrata e dalla Scuola di specializzazione in Reumatologia dell’università di Verona. Medici ed esperti presenteranno i nuovi percorsi diagnostici e terapeutici nell’ambito delle malattie reumatiche e sarà fornito un quadro completo sui progetti della regione Veneto per la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione terapeutica delle malattie reumatiche più comuni: osteoporosi, osteoartrosi e artrite.