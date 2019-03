Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 4 al 9 marzo

​Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 4 al 9 marzo:

Lunedì 4 marzo

- ore 14.30, aula A, ex palazzo di Economia, via dell’Artigliere, 19, “Verso un mondo sostenibile: visioni, approcci ed esperienze”. L’appuntamento apre il ciclo di incontri “Vivere, lavorare e produrre sostenibilmente”.

Martedì 5 marzo

- ore 15.45, sala Verde, Ca’ Vignal, 2, Strada Le Grazie, 15, “The art of the startup: accelerating ideas”. Presentazione delle nuove edizioni di Start Cup Veneto e Unicredit Start Lab.

- ore 20.45, aula T3 del polo Zanotto, viale dell’Università, 4, Ezio Mauro presenta il suo libro “Impaurito e isolato. La deriva dell’uomo bianco”.

Mercoledì 6 marzo

- ore 17, lente didattica della Scuola di medicina e chirurgia, piazzale Scuro, 10, inaugurazione della mostra fotografica di Medici senza frontiere “L’ospedale di tutte le guerre. The hospital of all the wars”.

- ore 17, aula T2 del polo Zanotto, viale dell’Università, 4, “Orizzonti di giustizia sociale. Passaggio a Nordest”. Racconti di memoria e di impegno nella lotta contro le mafie di Don Luigi Ciotti, presidente e fondatore di Libera.

Giovedì 7 marzo

- ore 17, aula T2, polo Zanotto, viale Università, 4, “Montagna, cosa mi racconti?”: proiezione di cortometraggi in concorso al Verona Mountain Film Festival. Sarà, inoltre, svelato il vincitore del concorso fotografico “Montagna, cosa mi racconti?”, organizzato dalla Commissione sostenibilità di ateneo.

- ore 17.15, aula T11, polo Santa Marta, via Cantarane, 24, “Una donna, il tempo, la scrittura”, appuntamento organizzato dal Comitato unico di garanzia di ateneo in occasione della Giornata internazionale della donna. La scrittrice Antonella Moscati presenta il libro “Una quasi eternità”.

Venerdì 8 marzo

- ore 10.15, auditorium, polo universitario di viale Margherita, 87, Vicenza, “Le sfide future per la giustizia: la giustizia come azienda?”. Ospite Erika Stefani, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Sabato 9 marzo

- ore 9, aula T3 del polo Zanotto, viale dell’Università, scienziati, medici e pazienti fanno il punto in occasione della Giornata mondiale delle malattie neuromuscolari.