Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 4 al 6 febbraio ​

​Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 4 al 6 febbraio:

Lunedì 4 febbraio

- ore 12, sala d’Ardizzone, dipartimento di Scienze giuridiche, via Montanari, 9, conferenza stampa di presentazione del Protocollo di intesa fra la Procura della Repubblica e l’Università di Verona, in occasione del convegno “Le indagini ad alto contenuto tecnologico: profili di diritto penale sostanziale e processuale”.

Martedì 5 febbraio

- ore 9.30, aula T.1, polo Zanotto, viale dell’Università, 4, “L’italia in esilio. La migrazione degli intellettuali italiani dopo il 1938”, prima giornata del convegno internazionale. L’evento si inserisce nel calendario degli Appuntamenti per ricordare organizzati dall’università con il coordinamento scientifico di Renato Camurri, docente di Storia contemporanea.

- ore 21, aula T.3, polo Zanotto, viale dell’Università, 4, “Diorama per Ferdinando Valletti”, a cura di Eadem Produzioni. L’appuntamento, che rientra nelle iniziative dedicate alla memoria, sarà l’occasione per assistere alla proiezione del film documentario “Deportato I 57633, voglia di non morire, 2010”, del regista Mauro Vittorio Quattrina.

Mercoledì 6 febbraio

- ore 9, aula T.1, polo Zanotto, viale dell’Università, 4, “L’italia in esilio. La migrazione degli intellettuali italiani dopo il 1938”, ultima giornata del convegno internazionale. L’evento chiude il calendario degli Appuntamenti per ricordare.