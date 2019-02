Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 18 al 23 febbraio 

​Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 18 al 23 febbraio:

Lunedì 18 febbraio

- ore 9.30, dipartimento di Scienze motorie, via Casorati, 43, “Seminario sulla malattia di Parkinson”. Edoardo Leotta, giovane maratoneta cui è stata diagnosticata la malattia di Parkinson, parlerà dei significativi benefici sperimentati attraverso la pratica della maratona e mezza maratona, nella patologia.

- ore 14, aula magna, Ca’ Vignal 2, strada Le Grazie 15, “25esimo anniversario dalla nascita di Biotecnologie a Verona”, primo corso di laurea in biotecnologie istituito in Italia.

Mercoledì 20 febbraio

- ore 14.30, aula Messedaglia, chiostro Santa Maria delle Vittorie, Lungadige Porta Vittoria, 41, prima giornata del convegno nazionale “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dallo Stato liberale allo Stato democratico fino all’Unione europea”. Studiosi ed esperti si confronteranno sul ruolo politico e governativo della figura del presidente del Consiglio dei ministri in una prospettiva storica. Il convegno prosegue fino a venerdì 22 febbraio.

Giovedì 21 febbraio

- ore 10, sala convegni Banca Popolare di Verona, via San Cosimo, 10, “Lingue e culture in contatto nel Mediterraneo antico”. Workshop per approfondire i contatti tra popoli e lingue del Mediterraneo dal 3000 avanti Cristo all’epoca romana. L’evento, realizzato nell’ambito del progetto di ricerca Palac, si conclude venerdì 22 febbraio.

- ore 16, chiesa di Santa Corona, Contrà Santa Corona, 2, Vicenza. “Arte e musica a Vicenza nel Rinascimento. La pala di Giovanni Bellini in Santa Corona”. L’ingresso è libero.

Venerdì 22 febbraio

- ore 14, aula magna, dipartimento di Scienze giuridiche, via Montanari, 9, convegno “Lavoro e tecnologie”. Michele Faioli, docente di diritto del lavoro all’Università di Roma Tor Vergata e consigliere esperto del Cnel, presenterà il libro “Mansioni e macchina intelligente”.

- ore 14.30, aula Cipolla, dipartimento di Scienze giuridiche, via Montanari, 9, “Famiglie multietniche e relazioni familiari”. Operatori legali e dei servizi faranno il punto su nuovi istituti e prassi del settore.