Il programma completo degli appuntamenti in Università dall'11 al 15 marzo

​Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dall'11 al 15 marzo:

Mercoledì 13 marzo

- ore 17, Società letteraria, Scalette Rubiani, 1, presentazione del libro “Generare, partorire, nascere. Una storia dall’antichità alla provetta” di Nadia Maria Filippini. L’incontro rientra tra appuntamenti promossi dall’università per celebrare la giornata internazionale della donna.

- ore 18, Osteria a La Carega, via Cadrega, 8, GoTo Science, "E furono Pacifico e la Capitolare. Ovvero di quella volta che Carlomagno decise di fare l’Europa con le scuole (e con i libri)". Intervengono Massimiliano Bassetti, docente di Paleografia, e Marco Stoffella, docente di Storia medievale.

Giovedì 14 marzo

- ore 9, aula Cipolla, dipartimento di Scienze giuridiche, via Montanari, 9, convegno “Quale futuro per l'Europa?”.

- ore 11, sala Barbieri, palazzo Giuliari, via dell’Artigliere, 8, conferenza stampa di presentazione della nuova offerta formativa proposta dall’ateneo e dei servizi dedicati agli studenti per l’anno accademico 2019/2020. Interverranno il rettore Nicola Sartor, la delegata alla Didattica Tiziana Franco e il delegato all’Orientamento e alle strategie occupazionali Tommaso Dalla Massara.

Venerdì 15 marzo

- ore 9, aula magna De Sandre, policlinico Rossi, piazzale Scuro, 10, “UniStem Day 2019”. Gli studenti delle scuole superiori si confronteranno con gli scienziati del dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica sui temi della conoscenza e dell'innovazione a partire dalla ricerca sulle cellule staminali.

- ore 13, Piastra odontoiatrica, Policlinico di Borgo Roma, piazzale Scuro, 10, prova scritta per il conseguimento del diploma europeo di Chirurgia della mano. Per la prima volta in Italia, all’università di Verona, si svolge l’esame per il massimo titolo accademico in Europa del settore, promosso da Fessh.

- ore 17.30, sala Barbieri, palazzo Giuliari, via dell’Artigliere, 8, “Perché cinquant'anni non sono bastati: donne e carriere pubbliche”, incontro con Rosa Oliva De Conciliis. L’incontro chiude gli appuntamenti promossi dall’ateneo per celebrare la giornata internazionale della donna.

Highlights

Da lunedì 11 marzo la biblioteca Meneghetti, aperta a studenti e cittadini, amplia i propri orari e sarà aperta anche sabato e domenica. In particolare, dal lunedì al venerdì, dalle 19.45 alle 23.30, il sabato, dalle 13 alle 20, e la domenica e i festivi, dalle 9 alle 20.