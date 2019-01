Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 28 gennaio all’1 febbraio

​Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 28 gennaio all’1 febbraio:

Mercoledì 30 gennaio

- ore 9.15, sala Barbieri, palazzo Giuliari, via dell’Artigliere, 8, "Comunicazione di crisi: riflessioni sul Crisis management tra giornalismo e comunicazione universitaria", evento organizzato da Aicun, Associazione italiana comunicatori d'università in collaborazione con l’università di Verona. Durante la mattinata si terrà il corso Sigef per giornalisti e soci Aicun, mentre nel pomeriggio si svolgerà il seminario riservato ai soci Aicun.

Giovedì 31 gennaio

- ore 17.30, aula 1.1, polo Zanotto, viale Università, 4, presentazione del libro di Liliana Picciotto “Salvarsi. Gli ebrei d’Italia sfuggiti alla Shoah. 1943-1945”. L’evento apre le iniziative dedicate alla giornata della memoria.

Venerdì 1 febbraio

- ore 9, sala d’Ardizzone, via Carlo Montanari, 9, convegno “Salute e sfruttamento dei migranti”. Nel pomeriggio focus su migranti e lavoro in America latina.