Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 28 al 31 maggio

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana gli appuntamenti dal 28 maggio al 31 maggio:

Lunedì 28 maggio

- ore 14, Silos di ponente del Polo Santa Marta, via Cantarane 24, convegno “Proteine 2018” organizzato dai dipartimenti di Biotecnologie e di Neuroscienze, Biomedicina e movimento con il patrocinio della Società italiana di Biochimica e biologia molecolare. Il congresso durerà fino a mercoledì 30 maggio.

- ore 15, aula T1 del Polo Zanotto, viale dell’Università 4, tavola rotonda "Dante e il suo contesto: storia, geografia, tradizione testuale" in memoria di Saverio Bellomo, docente di Filologia italiana dell’università Ca’ Foscari di Venezia, recentemente scomparso.

- ore 18, sala Zanella della biblioteca Frinzi, via San Francesco 20, presentazione del libro “Biblioterapia. Strumenti applicativi per le diverse professioni” di Marco Dalla Valle. Il volume sarà presentato da Linda Napolitano, docente di Storia della filosofia antica dell’università di Verona e dai referenti del Centro studi Asklepios, filosofia, cura e trasformazione.

Martedì 29 maggio

- ore 11, cerimonia di intitolazione dell’aula C degli istituti biologici della scuola di Medicina e chirurgia, in via Le Grazie 8, a Irene Del Forno, studentessa di Medicina scomparsa l’8 settembre a causa di una malattia fulminante. Saranno presenti le autorità accademiche, i familiari e una rappresentanza degli studenti.

- ore 17.30, Società letteraria di Verona, piazzetta Scalette Rubiani 1, Paolo Pozzato, dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Vicenza, presenta il suo libro “Vittorio Veneto. La battaglia della vittoria (24 ottobre - 4 novembre 1918)”. L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri dedicato al centenario della Grande Guerra.

Mercoledì 30 maggio

- ore 14.15, sala Barbieri di Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, “Raccontare la follia. Le carte dell’ospedale psichiatrico San Giacomo di Tomba a Verona” incontro nell’ambito delle iniziative per ricordare la legge Basaglia. Il convegno, introdotto dal rettore Nicola Sartor, è organizzato dai dipartimenti di Cultura e civiltà e di Neuroscienze, Biomedicina e movimento in collaborazione con l’azienda Ulss 9 Scaligera.

Giovedì 31 maggio

- ore 9, aula Magna del palazzo di Giurisprudenza, via Carlo Montanari 9, convegno “Attori, azioni e prospettive della Protezione civile” organizzato dal corso di laurea magistrale in Governance dell’emergenza. Docenti dell’ateneo scaligero e docenti provenienti da altre università italiane illustreranno, insieme a esperti tecnici del settore, lo stato dell’arte in tema di protezione civile. Interverrà l’onorevole Giuseppe Zamberletti, fondatore della moderna Protezione civile italiana.

- ore 17, Polo Santa Marta, via Cantarane 24, visita guidata all’ex Provianda e all’esposizione “Santa Marta. Storie e percorsi in mostra”. Per iscriversi è necessario registrarsi su Eventrbrite.

- ore 17.30, sala Zanella della biblioteca Frinzi, via San Francesco 20, presentazione del libro “Instant latino” di Stella Merlin Defanti. Interverranno l’autrice e Francesco Ginelli, docente di Storia greca, Lingua e Letteratura latina di ateneo.