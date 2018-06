Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 28 al 30 giugno

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana​ dal 28 al 30 giugno:

Giovedì 28 giugno

- ore 10, aula T1 del Polo Zanotto, viale dell’Università 4, incontro con i giornalisti in occasione del congresso internazionale della European Association of Psychosomatic. Saranno presenti Nicola Sartor, rettore dell’università di Verona, Francesco Cobello, direttore dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata, Francesca Briani, assessore alla Cultura del Comune di Verona, Mirella Ruggeri, direttore della Clinica psichiatrica dell’Aoui e Wolfang Soellner, presidente della European Association of Psychosomatic Medicine.

Sabato 30 giugno

- ore 17, Sartori wine shop, via Campostrini 24, Pedemonte di San Pietro in Cariano, Verona, incontro “Enopsicologia: il gusto del vino, dai sensi alle parole”. Interverranno Roberto Burro, ricercatore di Psicologia generale, Erika Branchini e Stefania Torquati, assegniste di ricerca di Psicologia generale dell’università di Verona. L’appuntamento è organizzato nell’ambito di GoTo Science.