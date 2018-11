Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 26 novembre all'1 dicembre

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 26 novembre al 1 dicembre:

Lunedì 26 novembre

- ore 16.30, aula SPB, Silos di Ponente, polo Santa Marta, via Cantarane 24, incontro “Educazione finanziaria: una finestra tra presente e futuro”. L'evento ha finalità divulgative sull’importanza di possedere conoscenze in ambito finanziario, in particolare per i giovani. La partecipazione all’evento è rivolta a tutti ed è gratuita.

Martedì 27 novembre

- ore 10, aula SPD, Silos di Ponente, polo Santa Marta, via Cantarane 24, incontro "L'amore che non è. Ci saranno giorni nuovi, di mille colori diversi", dall'omonimo libro di Gianpaolo Trevisi, organizzato dal Comitato unico di garanzia dell'università di Verona.

Mercoledì 28 novembre

- ore 10.10, aula 2.1, polo Zanotto, viale dell’Università 4, “Incontro di studio in onore di Giuseppe Chiecchi”, una giornata dedicata agli studi e alle ricerche di Giuseppe Chiecchi, docente di Letteratura italiana in ateneo, da poco in pensione.

Giovedì 29 novembre

- ore 9, Fiera Job&Orienta, viale del Lavoro 8, Premio Nazionale Innovazione (PNI). Presentazione delle idee di impresa dei 60 progetti finalisti provenienti dalle 15 Start cup regionali. L’evento è organizzato dall’ateneo e dalla Camera di Commercio di Verona.

- ore 17.30, palazzo Scarpa, piazza Nogara 1, “Diplomazia e Difesa. Pace, affari e soldati”, ultimo appuntamento del ciclo di incontri Messedaglia lectures 2018.

Venerdì 30 novembre

- ore 8.45, Teatro Nuovo, piazza Viviani 10, prima giornata del convegno "Le radici dei diritti”, dal titolo "Diritto all'identità e diritto alla differenza". L’iniziativa si è consolidata nel corso degli anni diventando un appuntamento fisso per affrontare con i giovani del territorio temi importanti in materia di diritti politici, sociali e di cittadinanza.

- ore 11, aula magna, polo Zanotto, viale dell’Università 4, cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2018/19 alla presenza del Presidente della Repubblica.

- ore 13, Camera di Commercio di Verona, corso Porta Nuova, 96, Finale del Premio Nazionale Innovazione. Premiazione delle idee più innovative di impresa, che si aggiudicheranno la coppa Campioni.

Sabato 1 dicembre

- ore 9, aula magna, polo Zanotto, viale dell’Università 4, seconda giornata del convegno “Le radici dei diritti”, dal titolo "Diritto all'identità e diritto alla differenza.

- ore 12, Fiera Job&Orienta, viale del Lavoro 8, spettacolo di cabaret di Paolo Cevoli sui temi del marketing e dell’innovazione digitale. L’evento chiude la presentazione progetto PID, Impresa 4.0 e Digital transformation, realizzato dall’ateneo e dalla Camera di Commercio di Verona.

Highlights

Dal 29 novembre all’1 dicembre l’ateneo scaligero è presente al salone Job&Orienta, oltre allo stand, con incontri, simulazione dei test di ammissione e presentazione dei corsi.

A completare gli eventi dell'ateneo, è in programma per sabato 1 dicembre, alle 11, l'Open day per le famiglie, per scoprire tutti i corsi e i servizi dell'ateneo.