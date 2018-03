Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 26 al 29 marzo

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 26 al 29 marzo:

Lunedì 26 marzo

- ore 14, aula 3 del Polo Santa Marta, via Cantarane 24, open lecture di Heidi Keller, docente di psicologia dell’università di Osnabrück, "Development across cultures: culture-specific achievements trajectories, and predictors". L'incontro è organizzato dalla scuola di dottorato in Scienze umanistiche.

Martedì 27 marzo

- ore 10, aula Magna del polo Santa Marta, via Cantarane 24, “L’impresa familiare e il passaggio generazionale”. Franco Cesaro, consulente aziendale, parlerà dell’importanza della trasmissione della cultura e delle competenze aziendali ai figli. Interverranno anche i docenti Claudio Baccarani e Angelo Bonfanti.

- ore 18.30, locanda Lo Speziale, via XX settembre 7c, incontro “Il potere della mente. L’effetto placebo sul cervello e sul comportamento” coordinato da Mirta Fiorio, docente di Psicobiologia e Psicologia fisiologica dell’università. L’evento si inserisce all’interno di GoTo Science 2018, l’iniziativa nata per raccontare la ricerca davanti a un bicchiere di vino.

- ore 20.30, aula A, Istituti Biologici di Borgo Roma, Strada Le Grazie 8, incontro “Corruzione in sanità”. Interverranno Roberto Leone, docente di Diagnostica e Sanità Pubblica, sezione di Farmacologia e Alberto Costa, responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

Giovedì 29 marzo

- ore 17, Polo Santa Marta, via Cantarane 24, mostra espositiva dedicata a Santa Marta. Previa prenotazione sarà possibile partecipare alle visite guidate condotte da Maria Luisa Ferrari, curatrice della mostra e docente di Storia del commercio e da

Daniela Brunelli, direttrice della biblioteca Frinzi.

- ore 21, teatro Camploy, Via Cantarane 32, spettacolo teatrale “L’è morta ma ghe bàte el còr” di Susanna Bissoli, Letizia Quintavalla e Rosanna Sfragara. Lo spettacolo è sold out.