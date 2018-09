Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 24 al 28 settembre

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana​ dal 24 al 28 settembre:

Lunedì 24 settembre

- ore 10.15, Villa Del Bene, Volargne di Dolcè (VR), Phd day della Scuola di dottorato in Scienze umanistiche, in cui verranno presentate le attività per il nuovo anno accademico. Nel pomeriggio, Alessandra Zamperini, docente di Storia dell’arte moderna, coordinerà una visita guidata negli ambienti della Villa e Francesca Rossi, direttrice del Polo museale del Comune di Verona, terrà la lectio magistralis “La valorizzazione delle competenze scientifiche nelle istituzioni culturali”.

Martedì 25 settembre

- ore 11, Sala Barbieri, Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, conferenza stampa di presentazione del programma di Venetonight 2018, un’intera giornata dedicata al mondo della ricerca che prevede laboratori aperti per le scuole superiori, la cerimonia di proclamazione dei dottori di ricerca e, dal tardo pomeriggio, l’evento in piazza dei Signori.

Mercoledì 26 settembre

- ore 15, aula T.6 del Polo universitario Santa Marta, via Cantarane 24, seminario “Il regolamento europeo sulla privacy (Gdpr): stato dell’arte ed esperienze di compliance”. Docenti ed esperti si confronteranno sulle nuove modalità di protezione dei dati personali, ma anche sulle criticità e gli impatti per il business che ne conseguono.

Giovedì 27 settembre

- ore 10.40, Palazzo della Gran Guardia, piazza Bra 1, focus con i giornalisti in occasione del 62° congresso annuale della Società italiana di genetica agraria. A fare il punto su “Lo sviluppo e la produttività delle piante per un agricoltura sostenibile” sarà Mario Pezzotti, presidente della società.

- ore 11, Palazzo di Giurisprudenza, via Carlo Montanari 9, test di ammissione ai corsi di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici e di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Venerdì 28 settembre

- ore 13, Polo universitario Santa Marta, via Cantarane 24, Competizione italiana di mediazione per la prima volta fatta a Verona. La gara tra studenti di Giurisprudenza di numerose università italiane è organizzata dalla Camera arbitrale di Milano in collaborazione con i dipartimenti di Scienze giuridiche e Scienze economiche dell’università di Verona. La competizione proseguirà sabato 29 settembre.

- ore 15.30, Teatro Nuovo, piazza Francesco Viviani 10, cerimonia di proclamazione dei dottori di ricerca dell’università di Verona. Walter Quattrociocchi, docente di Informatica dell'università Ca' Foscari di Venezia, terrà un intervento dal titolo "From confirmation bias to echo-chambers. A data-driven approach." La cerimonia fa parte della giornata dedicata alla ricerca Venetonight 2018.

- ore 17, Piazza dei Signori, prosegue Venetonight 2018. La ricerca scientifica verrà raccontata attraverso musica e spettacolo. Sul palco saliranno docenti, ricercatori e ricercatrici dell’università di Verona insieme a Enrico Bertolino, Francesca Cheyenne e Gengi Ska. Il tema di quest’anno sarà “È vero o è falso? Il ruolo della ricerca scientifica”.