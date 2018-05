Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 23 al 28 maggio

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 23 al 28 maggio:

Mercoledì 23 maggio

- ore 9, aula T6 del polo Santa Marta, via Cantarane 24, incontro “Rotte di sostenibilità” promosso dal Salone della Csr e dell’Innovazione sociale in collaborazione con il dipartimento di Economia aziendale e con la Commissione sostenibilità di ateneo. Relatori dal mondo delle imprese, delle associazioni e delle istituzioni confronteranno programmi, progetti e idee per il futuro legati al tema della sostenibilità.

Giovedì 24 maggio

- ore 13, palazzetto Gavagnin, via Montelungo, quinta edizione di “Scienze motorie & friends”. L’evento è organizzato da Scienze motorie del dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento con il Centro universitario sportivo, il Centro per la preparazione alla maratona e l’associazione culturale Alumni scienze motorie Verona. Sono in programma attività sportive e ludiche aperte a tutti gli studenti e interessati.

Venerdì 25 maggio

- ore 9, sala 3 del Polo scientifico didattico di Vicenza, viale Margherita 87, convegno “Le indagini ad alto contenuto tecnologico” . Questo è il secondo appuntamento organizzato nell’ambito del Protocollo di intesa fra la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza e il dipartimento di Scienze giuridiche. A coordinare il progetto Roberto Flor, docente di Diritto penale e Hans Roderich Blattner, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Vicenza.

Lunedì 28 maggio

- ore 11, biblioteca Capitolare, piazza Duomo 13, inaugurazione del Laboratorio di studi Medievali e Danteschi (laMeDan), finanziato dall’università in collaborazione con la Capitolare. L’evento proseguirà alle ore 15 nell’aula T1 del Polo Zanotto, viale dell’Università 4, dove si terrà la tavola rotonda in ricordo di Saverio Bellomo "Dante e il suo contesto: storia, geografia, tradizione testuale".