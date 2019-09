Il programma completo degli appuntamenti in università dal 23 al 27 settembre 2019

ore 8.30, aula E, Istituti biologici, strada le Grazie, 8, Scuola estiva “Muscle and bone: exercise, diet and treatment. A journey from DNA to phenotype and physical performance”, si svolgerà dal 24 al 26 settembre. Il corso tratterà temi in materia di anatomia, biologia e genetica per la cura di malattie muscoloscheletriche.