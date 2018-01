Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 23 al 26 gennaio

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal dal 23 al 26 gennaio 2018:

Martedì 23 gennaio

- ore 12, Biblioteca A. Frinzi, via san Francesco, 20, inaugurazione della mostra “In treno con Teresio. I deportati del trasporto 81 Bolzano-Flossenbürg 5-7 settembre 1944”, nel contesto delle manifestazioni organizzate dall’università in occasione della Giornata della Memoria. Sarà presente Vittore Bocchetta, veronese d’adozione, tra gli ultimi sopravvissuti del trasporto 81.

- ore 17, aula T.1 del Polo Zanotto, viale dell’Università, 4, presentazione della ricerca “La strada di casa. Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah” con l’intervento dell’autrice Elisa Guida, esperta di storia e didattica della Shoah. Interverranno Gian Paolo Romagnani, direttore del dipartimento di Culture e civiltà, e Dario Venegoni, presidente nazionale dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned).

Giovedì 25 gennaio

- ore 21, aula T.2 del Polo Zanotto, viale dell’Università, 4, “Concerto della memoria” nel contesto delle manifestazioni organizzate dall’università in occasione della Giornata della Memoria. Si esibiranno la pianista Maria di Pasquale e la violinista Ester Kawula in memoria delle prigioniere dei campi di sterminio.

Venerdì 26 gennaio

- ore 8.45, aula magna del dipartimento di Scienze giuridiche, via Montanari, 9, “I minori non accompagnati: il viaggio, l'accoglienza, l'integrazione” convegno organizzato da Amnesty International e dal dipartimento di Scienze giuridiche sulla questione degli arrivi in Europa di minori soli.