Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 21 al 27 gennaio

​Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 21 al 27 gennaio:

Lunedì 21 gennaio

- ore 14.30, aula magna del palazzo di Giurisprudenza di via Montanari 9, open day dell’Area giuridica. L’appuntamento rientra nell’ambito della Open week, settimana di porte aperte dedicata ai futuri studenti per far conoscere l’offerta didattica dell’ateneo.

Martedì 22 gennaio

- ore 9.30, aula Tessari di Cà Vignal 2, Strada Le Grazie, 15, presentazione dell’ area di Scienze e ingegneria. Alle 15, aula 1 del palazzetto Gavagnin, via Montelungo 7, presentazione dell’area di Scienze motorie. Gli appuntamenti rientrano nell’ambito della Open week, settimana di porte aperte dedicata ai futuri studenti per far conoscere l’offerta didattica dell’ateneo.

Mercoledì 23 gennaio

- ore 9, aule T2 e T3 del polo Zanotto di viale dell’Università, 4, porte aperte dell’area di Lettere, arti e comunicazione; ore 10.30 visita guidata a villa Lebrecht, sede del corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche. Alle 11.30, presentazione dell’area di Lingue e letterature straniere. Ore 14, presentazione dell’area Formazione, filosofia e servizio sociale. Gli appuntamenti rientrano nell’ambito della Open week, settimana di porte aperte dedicata ai futuri studenti per far conoscere l’offerta didattica dell’ateneo.

- ore 13, aula 2.2 del polo Zanotto, viale dell’università 4, presentazione del progetto Sfide, un’iniziativa destinata a studenti e dottorandi per approfondire temi relativi all’Europa. Interverrà Lidia Angeleri, delegata del Rettore all’Internazionalizzazione.

Giovedì 24 gennaio

- ore 9, aula De Sandre del policlinico Borgo Roma, porte aperte dell’area Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria. Alle 11, presentazione delle Professioni sanitarie. Gli appuntamenti rientrano nell’ambito della Open week, settimana di porte aperte dedicata ai futuri studenti per far conoscere l’offerta didattica dell’ateneo.

Venerdì 25 gennaio

- ore 17, dipartimento di Informatica, Global Game Jam, competizione internazionale per la realizzazione di un videogame o un gioco non digitale. I lavori saranno condotti in contemporanea in numerose sedi in tutto il mondo. La competizione, 48 ore di gioco non stop, si concluderà domenica 27.