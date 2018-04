Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 2 al 6 maggio 

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 2 al 6 maggio:

Mercoledì 2 maggio

- ore 11.30, sala Barbieri di palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di “Run4Science, corri per la ricerca e la scienza” a Verona. Tema di quest’anno “Corriamo contro il diabete”. Interverrà il rettore Nicola Sartor.

Venerdì 4 maggio

- ore 9, aula T3 del polo Zanotto, viale dell’Università 4, incontro in memoria di Nicola Tommasoli. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative di ateneo “Le radici dei diritti”. A seguire, lo spettacolo teatrale di Ture magro Uno strappo: Nicola Tommasoli, anno 2008. Alle ore 11.30 focus per i giornalisti.

- ore 10, palazzo della Gran Guardia, piazza Bra, focus per giornalisti sulle malattie respiratorie e allergiche in età pediatrica con Attilio Boner, docente di Pediatria generale specialistica e direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria. Appuntamento organizzato in occasione del Convegno nazionale di pediatria.

- ore 15, aula 1 piano terra del polo Santa Marta, via Cantarane 24, incontro “Lavoro e progetto di vita: come immaginare un nuovo futuro” nell’ambito del Festival biblico. Introduce il convegno Giorgio Mion, docente di Economia aziendale. Segue la conferenza “Per un futuro di ecologia integrale: economia, imprese, ambiente” introdotta da Angelo Bonfanti, docente di Economia e gestione delle imprese.

- ore 16, aula T2 del polo Zanotto, viale dell’Università 4, “Ascoltare l’estetica”, XVI convegno nazionale della Società italiana d’estetica. Sarà conferito il Premio internazionale d’estetica a Peter Lamarque. A seguire, lectio magistralis del filosofo.

- ore 17.30, società letteraria di Verona, piazzetta Scalette Rubiani 1, conferenza “La guerra nei filmati dal vero”, con l’intervento del critico cinematografico Giuseppe Ghigi. L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “La guerra degli italiani. L’anno della vittoria” organizzata dal dipartimento di Culture e civiltà.

Sabato 5 maggio

- ore 9.30, aula T2 del polo Zanotto, viale dell’Università 4, riunione delle redazioni delle Riviste italiane d’estetica nell’ambito del XVI convegno nazionale della Società italiana d’estetica “Ascoltare l’estetica”.

Domenica 6 maggio

- ore 8, sede di Scienze motorie, via F. Casorati 43, maratona e mezza maratona “Run4Science, corri per la ricerca e la scienza”, l’iniziativa del dipartimento di Scienze motorie.