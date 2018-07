Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 2 al 6 luglio 

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana​ dal 2 al 6 luglio:

Martedì 3 luglio

- ore 11.30, Sala Barbieri, Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, conferenza stampa di presentazione del progetto di eccellenza del dipartimento di Lingue e letterature straniere. Il progetto è stato finanziato, con oltre 6 milioni di euro, dal Ministero dell’università e della ricerca. Alla conferenza interverranno Roberta Facchinetti, direttore del dipartimento di Lingue e letterature straniere e docente di lingua inglese, Paolo Frassi, project management leader e docente di lingua francese, Alessandra Tomaselli, docente di lingua tedesca e responsabile dell’area didattica del progetto di eccellenza e Hongyin Tao, docente di lingua cinese all’università della California, Los Angeles. Invito in allegato.

SAVE THE DATE

Da lunedì 9 a venerdì 13 luglio

Open week. Settimana di porte aperte in programma dal 9 al 13 luglio in ateneo. L’iniziativa è un’occasione per presentare l’offerta formativa e i servizi dell’ateneo alle future matricole e alle loro famiglie. Durante la settimana sono in programma anche le simulazioni dei test di ammissione ai corsi a numero programmato.