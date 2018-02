Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 19 al 23 febbraio 

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 19 al 23 febbraio:

Lunedì 19 febbraio

- ore 15, Sala Farinati della Biblioteca Civica, Via Cappello, 43, seminario “Sulla soglia. Figure del limite e dell’oltrepassamento nel fantastico cinematografico e teatrale”, dei docenti Nicola Pasqualicchio e Alberto Scandola. Il progetto vuole anche indagare le inquietudini umane nelle diverse arti dello spettacolo: dal cinema al teatro, passando per i new media e la danza.

- ore 15, sala, Barbieri di Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere, 8, appuntamento con “Borsa della ricerca”, evento nato per il trasferimento tecnologico e il sostegno economico alla ricerca. Accanto al rettore Nicola Sartor, saranno presenti Mario Pezzotti, delegato del rettore alla Ricerca e Tommaso Aiello, direttore generale della fondazione Emblema. Interverranno i manager di Electrolux, M31, Zcube Zambon Group, dPixel e Angelini.

- ore 18, libreria Feltrinelli, in via Quattro Spade, 2, presentazione del libro “Un meraviglioso accidente. La nascita della vita”, di Vincenzo Manca, docente di Informatica dell’ateneo scaligero e di Marco Santagata, tra i maggiori studiosi di Dante e Petrarca. L’opera è edita da Mondadori.

Martedì 20 febbraio

- ore 9.30, aula T1 del Polo Zanotto, viale Università, 4, evento di accoglienza e orientamento per gli studenti Erasmus.

Giovedì 22 febbraio

- ore 17, aula T2 del Polo Zanotto, viale dell’Università, 4, appuntamento con il Verona Mountain film Festival per la proiezione di film fuori concorso legati al tema della montagna, visti in chiave “sostenibile”. Ospiti dell’evento, Roberto Gualdi, presidente di Associazione Montagna Italia, Veronica Polin, presidentessa della Commissione Sostenibilità di ateneo, e Massimo Lanza, membro della Commissione.

Venerdì 23 febbraio

- ore 11, aula De Sandre del Policlinico di Borgo Roma, piazzale Scuro, 10, focus giornalisti per evento “Verona Parkinson 2018”. Nel corso dell’evento neurologi e specialisti parleranno delle nuove frontiere della ricerca nel campo della diagnostica e delle strategie terapeutiche per i sintomi motori e cognitivo-comportamentali nella malattia di Parkinson e nei parkinsonismi atipici.

- ore 18, aula magna del dipartimento di Scienze giuridiche, via Montanari, 9, appuntamento con “La nuova legge elettorale”. In vista delle elezioni del 4 marzo, diversi docenti di Diritto di Verona e Bologna, spiegheranno le novità del Rosatellum. L’evento è dedicato alla cittadinanza.