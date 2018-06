Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 18 al 22 giugno

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 18 al 22 giugno:

Lunedì 18 giugno

- ore 21, prato della mensa del Polo Zanotto, viale dell’Università 4, CinemAteneo. Proiezione di “Her”, film vincitore del premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, scritto e diretto da Spike Jonze con Joaquin Phoenix.

Martedì 19 giugno

- ore 11, Polo Santa Marta, via Cantarane 24, focus per giornalisti in occasione della 18esima conferenza annuale “Jan Tinbergen european peace science conference”, organizzata dall’associazione europea Network of european peace scientists. Studiosi ed esperti saranno a disposizione per parlare dei più recenti studi sulla pace.

- ore 17, aula T4 del Polo Zanotto, viale dell’Università 4, open lecture di Dacia Maraini. La scrittrice affronterà il tema della femminilità, cardine del suo nuovo libro “Tre donne. Una storia d’amore e disamore”. L’incontro sarà introdotto da Juan Carlos de Miguel dell’università di Valencia. Maraini sarà a disposizione dei giornalisti per interviste alle 16.40.

- ore 21, prato della mensa del Polo Zanotto, viale dell’Università 4, CinemAteneo. Proiezione di “Automata”, thriller fantascientifico diretto da Gabe Ibanez con Antonio Banderas.

Mercoledì 20 giugno

- ore 10.30, aula Cipolla del dipartimento di Scienze giuridiche, via Carlo Montanari 9, convegno interreligioso “Convivenza e sicurezza: il contributo delle religioni”. Interverrà il rettore Nicola Sartor. L’appuntamento è organizzato dall’università e dalla Prefettura di Verona.

- ore 15, aula magna del dipartimento di Scienze giuridiche, via Carlo Montanari 9, convegno “Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di danno da rumore. Aspetti legali, tecnici e progettuali”. L’incontro è incentrato sul tema del danno da rumore e, quindi, sui problemi derivanti dall’inquinamento acustico.

- ore 19, Villa Lebrecht, San Floriano, via delle Pieve 70, conferenza “In aiuto dei luoghi feriti” con Pablo Georgieff, architetto paesaggista giardiniere noto a livello internazionale. La conferenza si inserisce nel Sustainability summer lab.

- ore 21, prato della mensa del Polo Zanotto, viale dell’Università 4, CinemAteneo. Proiezione di “Ex Machina”, film diretto da Alex Garland e premiato con l’Oscar per i migliori effetti speciali.

Giovedì 21 giugno

- ore 11.15, sala verde di Ca’ Vignal, Strada le Grazie 15, convegno “L’assicurazione della qualità. Esperienze e confronti”. Il presidente dell’Anvur, l’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, Paolo Miccoli, sarà ospite in ateneo per parlare di qualità delle università italiane. Interverrà il rettore Nicola Sartor.

Venerdì 22 giugno

- ore 12, Policlinico di Borgo Roma, piazzale Scuro 10, conferenza stampa “Comportamenti e benessere: un approccio multidisciplinare per favorire la qualità della vita in condizioni di vulnerabilità”. A illustrare il progetto “Dipartimento di eccellenze” sarà Andrea Sbarbati, direttore di Neuroscienze, biomedicina e movimento dell’ateneo. Il progetto ha recentemente ricevuto dal Miur un finanziamento di oltre 8 milioni di euro.