Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 16 al 21 gennaio 

​Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 16 al 21 gennaio:

Mercoledì 16 gennaio

- ore 17, polo Santa Marta, via Cantarane 24, “Rete innovazione sostenibile aps”, progetto nato dal Salone della Csr per promuovere lo sviluppo della responsabilità sociale d’impresa e di sostenibilità.

Sabato 19 gennaio

- ore 8.15, biblioteca Frinzi, ultima giornata della mostra "Prima della legge Basaglia: il manicomio di Verona attraverso le sue carte".

Highlights

Lunedì 21 gennaio, ore 9, aula magna del polo Santa Marta, via Cantarane 24, presentazione dell’Area economica. Alle 14.30, aula magna del palazzo di Giurisprudenza, via Montanari 9, presentazione dell’Area giuridica. Gli appuntamenti aprono l’Open week, settimana dedicata ai futuri studenti per far conoscere l’offerta didattica dell’ateneo.

Lunedì 21 gennaio, ore 8.45, aula magna del polo Zanotto, viale dell’Università, 4 convegno "Sopravvivere al genocidio. Srebrenica 11 luglio 1995" promosso dal gruppo Radici dei diritti dell'ateneo in collaborazione con Amnesty International.