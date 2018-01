Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 16 al 19 gennaio

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 16 al 19 gennaio 2018:

Martedì 16 gennaio

- ore 11, aula magna di Palazzo Bo, Padova, via VIII Febbraio, 2, incontro con “L’università casa di vetro”. Trasparenza, autonomia e legalità saranno i temi discussi durante l’evento. A intervenire, anche il rettore dell’ateneo veronese, Nicola Sartor.

Mercoledì 17 gennaio

- ore 15, aula T1, Polo Zanotto (viale dell’Università 4) incontro “Conflitti, processi partecipativi e lotte del movimenti in America Latina”. Tema cardine dell’evento, la realtà latinoamericana letta da ricercatrici e ricercatori italiani. Si analizzeranno anche le nuove dimensioni proposte dal pensiero decoloniale, dal femminismo e dalla pedagogia, mettendole in relazione con gli effetti sullo scenario italiano.

Giovedì 18 gennaio

- ore 09.30, teatro dell’Educandato agli Angeli, via Cesare Battisti, 6, conferenza webinar “ContaminAzioni per l’Europa”. Tema specifico della conferenza, le contaminazioni, cioè i mutamenti che avvengono grazie al contatto con l’altro. L’appuntamento si svolgerà con modalità innovative e coinvolgerà anche altre tre città, Latina, Atene e Salonicco, collegate in streaming con la sede veronese.

Venerdì 19 gennaio

- ore 09.30, aula magna del dipartimento di Scienze giuridiche, via Montanari, 9, convegno “Risarcimento del danno e assicurazione nella nuova disciplina della responsabilità sanitaria”. L’incontro, suddiviso in due sessioni, esaminerà in modo approfondito la “Legge Gelli-Bianco”. In particolare, si analizzeranno gli aspetti della nuova legge attinenti al risarcimento del danno subito dal paziente, all’articolazione della responsabilità fra strutture ospedaliere e medici e all’assicurazione della responsabilità civile sanitaria.