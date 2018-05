Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 15 al 20 maggio

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 15 al 20 maggio:

Martedì 15 maggio

- ore 18.30, osteria “La Carega”, via Cadrega 8, incontro “Clima e cibo: quali sfide?” con Roberto Ricciuti, docente di Politica economica del dipartimento di Scienze economiche. L’appuntamento rientra nell’iniziativa "GoTo Science - La ricerca raccontata davanti a un bicchiere di vino", l’iniziativa nata per raccontare la ricerca davanti a un bicchiere di vino.

Mercoledì 16 maggio

- Quarta edizione di Univerona in a day. Dopo il successo delle prime edizioni, con centinaia di fotografie postate nell’arco di 24 ore, l’università di Verona propone anche nel 2018 l’iniziativa offrendo la possibilità di raccontare un giorno di vita nell’ateneo scaligero attraverso Instagram e Facebook.

- ore 11, Sala Barbieri del Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, conferenza stampa per la presentazione dei risultati dell’indagine “Le famiglie veronesi oltre la crisi economica”. L’indagine è stata condotta dall’Osservatorio sui consumi delle famiglie del dipartimento di Scienze umane.

- ore 14.30, aula D4 Olimpia, terzo piano del palazzo di Lettere, via dell’università 4, open lecture “Per una critica della ragione fallita” di Paul A. Kottman, docente di Letteratura comparata alla New School for Social Research di New York. L'incontro è organizzato dalla Scuola di dottorato in Scienze umanistiche.

- ore 17.30, Società letteraria di Verona, P.tta Scalette Rubiani 1, quinto e ultimo appuntamento “Un laboratorio su un immenso cimitero”- La conferenza di Parigi e i trattati di pace (1919) con Giovanni Bernardini dell’Istituto universitario europeo di Firenze. L’appuntamento si inserisce all’interno de “La guerra degli italiani - L’anno della vittoria”, quarto ciclo d’incontri per il Centenario della Grande Guerra a cura del dipartimento di Culture e civiltà.

Giovedì 17 maggio

- ore 13.45, Auditorium del complesso universitario di Vicenza, viale Margherita 87, lectio magistralis “Dobbiamo preoccuparci dell’accumulo di debito pubblico nei Paesi avanzati?” con Carlo Cottarelli, dirigente dell’Osservatorio sui conti pubblici all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Venerdì 18 maggio

- ore 17.30, biblioteca centrale Arturo Frinzi, via San Francesco 20, inaugurazione della mostra “Prima della legge Basaglia: il manicomio di Verona attraverso le sue carte” che tratteggia una breve storia del manicomio scaligero San Giacomo di Tomba attraverso i documenti oggi conservati in università.

Sabato 19 maggio

- ore 9, aula T1 del Polo Zanotto, corso di formazione “Giornalismo investigativo e cronaca nera: verità scientifica e ruolo dei media nel caso di Milena Sutter e del biondino della spider rossa”. L’evento, riservato ai giornalisti, permette di acquisire 4 crediti formativi.

Domenica 20 maggio

- ore 7:45, piazzale Romano Guardini 1, incontro con “EnerGita”, l’escursione in bicicletta organizzata dalla commissione sostenibilità d’ateneo, insieme a Fiab Verona, per conoscere i luoghi di produzione delle energie rinnovabili presenti sul territorio veronese.

- ore 18, teatro Ristori, via Teatro Ristori 7, appuntamento con il musical “Cenere e… Musica!”. Una reinterpretazione della classica fiaba di Cenerentola. Il musical sarà preceduto dall’incontro con ArcNet, centro di ricerca applicata sul cancro dell’università, dal titolo “La biobanca è la fonte della ricerca”.