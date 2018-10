Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 15 al 19 ottobre

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 15 al 19 ottobre:

Lunedì 15 ottobre

- ore 17.30, aula Smt1 del polo Santa Marta, via Cantarane 24, “I trend della digitalizzazione nella logistica del largo consumo”. L’incontro rientra nell’ambito di Digital Meet.

Martedì 16 ottobre

- ore 15, sala Barbieri di Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere, 8, presentazione della seconda sfida lanciata dal Contamination lab e premiazione dei vincitori. Interverranno Mario Pezzotti, delegato alla Ricerca dell’università di Verona ed Eugenio Tornaghi, general manager di P4cards.

Mercoledì 17 ottobre

- ore 9.30, Ca’ Vignal 2, Strada le Grazie 15, visita guidata al museo di Storia dell’informatica. Le visite sono in programma fino a venerdì 19 ottobre. L’iniziativa rientra nell’ambito di Digital Meet.

- ore 10.30, via Monte Carega 22, San Giovanni Lupatoto, taglio del nastro della nuova sede di Microbion, spin-off di ateneo. Interverranno Paola Dominici direttrice del dipartimento di Biotecnologie, Sandra Torriani, docente di Microbiologia degli alimenti, Antonio del Casale, amministratore delegato di Microbion e Fabio Fracchetti, direttore amministrativo di Microbion.

- ore 11, sala conferenze del Laboratorio di robotica Altair, Ca’ Vignal 2, Strada le Grazie 15, “Sanità 4.0: la salute nell’era della robotica e dell’intelligenza artificiale”. L’appuntamento rientra nell’ambito di Digital Meet.

- ore 16, polo Zanotto, viale dell’Università 4, premio Osservatorio monografie d’impresa 2018. A seguire tavola rotonda “Non buttate quegli scatoloni! Contengono il nostro futuro” per la valorizzazione della memoria d’impresa.

Venerdì 19 ottobre

- ore 9, aula T1 del polo Zanotto, viale dell’Università 4, La professionalità docente nella scuola. Dalle 14.30 interverranno l’assessore all’Istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan, la senatrice Simona Malpezzi e l’onorevole Luigi Gallo.

- ore 9.30, aula Magna del dipartimento di Scienze giuridiche, via Montanari 9, convegno “L'Europa dei cittadini: una sfida per il futuro. Una riflessione partecipata in vista delle prossime elezioni europee”.

- ore 11, sala Specchi di Palazzo Giuliari, conferenza stampa di presentazione di Univerò 2018. Interverranno il rettore Nicola Sartor, la commissaria straordinaria di Esu Verona Francesca Zivelonghi e il delegato del rettore all’Orientamento e alle Strategie occupazionali Tommaso Dalla Massara.