Il programma completo degli appuntamenti in università dal 13 al 16 gennaio 2020

ore 12.20, sala Arazzi, palazzo Barbieri, presentazione convegno “La questio de aqua et terra”, primo appuntamento delle celebrazioni per i Centenari danteschi. Saranno presenti Arnaldo Soldani, direttore del dipartimento di Culture e civiltà, Paolo Pellegrini, referente scientifico del convegno, Francesca Briani, assessore comunale alla Cultura e Francesca Rossi, direttrice dei Musei civici di Verona.

ore 17.30, sala Verde, dipartimento di Informatica, Strada le Grazie, 15, convegno “Factory Cybersecurity, elemento vitale per un'industria 4.0”, sesto evento organizzato da un network di associazioni di professioniste e imprenditrici veronesi, in collaborazione con il dipartimento di Informatica dell’ateneo. L’iniziativa, attraverso le testimonianze di docenti universitarie, imprenditrici e manager di azienda, racconterà come la collaborazione tra imprese e mondo accademico possa portare a frutti molto importanti nello sviluppo della sicurezza digitale in un’azienda.