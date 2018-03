Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 12 al 17 marzo

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 12 al 17 marzo:

Martedì 13 marzo

- ore 15, aula T.02 del Polo Santa Marta, via Cantarane 24, workshop “Fare il giornalista oggi” organizzato dalla redazione degli studenti di Pass Magazine. Durante l’incontro Agnese Ceschi, collaboratrice di Wine Meridian, racconterà la sua esperienza lavorativa e fornirà agli studenti indicazioni pratiche sul mestiere del giornalista.

Mercoledì 14 marzo

- ore 17.30, aula T.1 del Polo Zanotto, via San Francesco 22, conferenza "La natura biologica e culturale del linguaggio, in prospettiva di genere". Interverrà Giuliana Giusti dell’università di Venezia. L’evento è organizzato nell’ambito delle iniziative proposte dal Comitato unico di garanzia di ateneo per la Giornata mondiale della donna.

- ore 18, alla Fondazione centro studi Campostrini, via Santa Maria in Organo 2, secondo appuntamento del ciclo di incontri “Le parole del nostro tempo: affettività”. Relatrice Luigina Mortari, direttrice del dipartimento di Scienze umane.

Giovedì 15 marzo

- ore 15.45, aula T.9 del Polo Santa Marta, via Cantarane 24, conferenza “Dalla Startup competition al mercato”, organizzata dal dipartimento di Economia aziendale dell’ateneo, con i rappresentanti di Unicredit StartLab, Start Cup Veneto e t21. Gli esperti e i docenti spiegheranno come trasformare un’idea d’impresa in un’azienda.

Venerdì 16 marzo

- ore 17, aula T.1 del Polo Zanotto, via San Francesco 22, incontro con Stefano Allievi, autore del libro “Immigrazione. Cambiare tutto”, che interverrà con don Gianni de Robertis, direttore nazionale della fondazione Migrantes e Franco Valenti, esperto dell’Associazione nazionale dei comuni italiani per i progetti del Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Sabato 17 marzo

- ore 9, aula magna del Polo Zanotto, viale Università 4,“Una scuola per l’infanzia”. Docenti e rappresentanti del mondo universitario e scolastico si confronteranno sulle novità e i principali cambiamenti dei percorsi educativi rivolti ai bambini tra i tre e i sei anni.