Il programma completo degli appuntamenti in Università dall’11 al 15 giugno 

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dall’11 al 15 giugno:

Giovedì 14 giugno

- ore 9.30, aula magna De Sandre, Policlinico di Borgo Roma, piazzale L.A. Scuro 10, meeting annuale di tutti i presidenti e coordinatori dei corsi di laurea in Infermieristica. L’incontro ha l’obiettivo di promuovere il confronto sull’attuale offerta formativa delle classi si laurea delle professioni sanitarie.

- ore 11, sala Barbieri di palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, firma della convenzione tra il rettore Nicola Sartor e il colonnello Pietro Spagnoli, comandante dell’aeronautica militare. Nell’ambito del corso di laurea magistrale in Governance dell’emergenza e attività formative post lauream, la convenzione riguarderà la formazione di figure professionali altamente qualificate e innovative nella gestione delle crisi con competenze direttive e organizzative.

Venerdì 15 giugno

- ore 9.45, aula T1 del Polo Zanotto, viale dell’Università 1, giornata di studi “I confini della città. Cittadinanza e partecipazione tra spinte capitaliste e creazione sociale” organizzata dal dipartimento di Scienze umane in collaborazione con il Comune di San Bonifacio. All’incontro sarà presente anche la senatrice Vanna Iori.

- ore 16, sede del corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche, via della Pieve 70, San Floriano, San Pietro in Cariano (VR), seminario “La longevità aromatica dei vini rossi: osservazioni recenti e nuove prospettive”. Interverranno Stephanie Marchand dell’università di Bordeaux, Maurizio Ugliano dell’università di Verona e Antonio Grazetti di Laffort.

Dal 18 al 20 giugno ritorna CinemAteneo, la rassegna cinematografica sotto le stelle ospitata nel cortile della mensa del Polo Zanotto giunta ormai alla quarta edizione. Tema di quest’anno, scelto dal direttore artistico Alberto Scandola, docente di Storia e critica del cinema, è “Uomini e Robot. Intelligenze artificiali nel cinema contemporaneo”