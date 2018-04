Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 9 al 15 aprile

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 9 al 15 aprile:

Lunedì 9 aprile

- ore 11.30, aula 2.2 del Polo Zanotto, viale dell’Università, presentazione del libro “Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione” di Donatella Di Cesare, docente dell’università La Sapienza di Roma. Durante l’incontro sarà analizzato il tema delle migrazioni in chiave filosofica.

Mercoledì 11 aprile

- ore 15, auletta della sezione di Biologia e Genetica degli Istituti biologici, strada Le Grazie 8, presentazione del volume “Le parole della bioetica”. Dizionario ragionato. Saranno presenti Maria Teresa Busca e Maurizio Mori, docenti del dipartimento di Filosofia e scienze dell’Educazione dell’università di Torino e Alberto Turco, docente del dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’ateneo.

- ore 17.30, sala Zanella, Biblioteca Frinzi, via San Francesco 20, presentazione del libro “Gli scout nell’emergenza, Verona e la nascita della Protezione civile in Italia” di Enrico Giardini, giornalista de L’Arena. A seguire l’inaugurazione della mostra, “Gli scout nell’emergenza”, a cura del Centro studi per il metodo scout Luigi Brentegani.

Giovedì 12 aprile

- ore 9.30, sala Pasetto del Palazzo Barbieri, Piazza Bra 1, ultimo incontro del consiglio comunale delle bambine e dei bambini - "Consapevolmente cittadini" - "C'è una Costituzione per te...I principi fondamentali della convivenza democratica" curato dai professori Cecilia Pedrazza Gorlero, docente di Storia del diritto medievale e moderno e Stefano Catalano, docente di Diritto costituzionale del dipartimento di Scienze giuridiche dell’ateneo.

- ore 17.30, aula 1.1 del Polo Zanotto, viale dell’Università 4, conferenza “Processo a Caporetto” coordinato da Renato Camurri, docente di Storia contemporanea dell’ateneo, con Angelo D’Orsi, dell’università di Torino e Paolo Gaspari, storico ed editore. La conferenza si inserisce all’interno de “La guerra degli Italiani- L’anno della vittoria”, quarto ciclo di incontri per il Centenario della Grande Guerra a cura del dipartimento di Culture e civiltà.

Venerdì 13 aprile

- ore 14, aula Magna del dipartimento di Scienze Giuridiche, via Carlo Montanari 9, incontro “Avvocati difensori dei diritti umani”. All’incontro saranno presenti Maria Caterina Baruffi, docente di Diritto internazionale, Isolde Quadranti, responsabile del Centro di documentazione europea del dipartimento di Scienze giuridiche e Barbara Bonafini, coordinatrice della Commissione Diritti Umani dell’Ordine degli avvocati di Verona.

- ore 14.30, aula Magna del Silos di Ponente, via Cantarane 24, Logistics Day 2018 dal titolo: "Digital transformation, automazione e tecnologie: dalle parole ai fatti?" organizzato nell’ambito del master in Logistica Integrata-Supply chain management del dipartimento di Economia aziendale dell’ateneo.

- ore 19.30, Loggiato di Fra’ Giocondo, Piazza dei Signori, incontro “Dioniso e il vino greco” a cura di Andrea Rodighiero, docente di Lingua e letteratura greca dell’ateneo. L’evento si inserisce all’interno di GoTo Science 2018 In Vinitaly and the city, l’iniziativa nata per raccontare la ricerca davanti a un bicchiere di vino.

Sabato 14 aprile

- ore 11.30, Loggiato di Fra’ Giocondo, Piazza dei Signori, incontro “Odori di vino” a cura di Maurizio Ugliano, docente di Scienze e tecnologie alimentari dell’ateneo. L’evento si inserisce all’interno di GoTo Science 2018 In Vinitaly and the city.

- ore 15.30, Loggiato di Fra’ Giocondo, Piazza dei Signori, incontro “Gli attori invisibili del terroir” a cura di Giovanna Felis, docente di Microbiologia agraria. L’evento si inserisce all’interno di GoTo Science 2018 In Vinitaly and the city.

- ore 17.30, Loggiato di Fra’ Giocondo, Piazza dei Signori, incontro “Archeologia del vino” a cura di Patrizia Basso e Diana Sergeeva Dobreva, docenti di Scienze dell’antichità. L’evento si inserisce all’interno di GoTo Science 2018 In Vinitaly and the city.

Domenica 15 aprile

- ore 11.30, Loggiato di Fra’ Giocondo, Piazza dei Signori, incontro “Quanto siamo disposti a pagare per un calice di rosé?” a cura di Claudia Bazzani, ricercatrice di Economia ed estimo rurale. L’evento si inserisce all’interno di GoTo Science 2018 In Vinitaly and the city.

- ore 15.30, Loggiato di Fra’ Giocondo, Piazza dei Signori, incontro “Appassimento: natura morta o still life?” a cura di Giovanni Battista Tornielli, docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree. L’evento si inserisce all’interno di GoTo Science 2018 In Vinitaly and the city.

- ore 17, Loggiato di Fra’ Giocondo, Piazza dei Signori, incontro “Dialogo tra un ricercatore e una bottiglia di Amarone” a cura di Claudio Baccarani, docente di Economia e gestione delle imprese e con la partecipazione di Stefano Paiusco, attore veronese. L’evento si inserisce all’interno di GoTo Science 2018 In Vinitaly and the city.

- ore 18.30, Loggiato di Fra’ Giocondo, Piazza dei Signori, incontro “Il vino nel medioevo: consumo e commercio” a cura di Gian Maria Varanini, docente di Storia medievale. L’evento si inserisce all’interno di GoTo Science 2018 In Vinitaly and the city.