Il programma completo degli appuntamenti in Università dal 10 al 15 dicembre

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dal 10 al 15 dicembre:

Martedì 11 dicembre

- ore 17.30, aula 1.1, polo Zanotto, viale dell’Università 4, convegno “Centenario della Grande Guerra. Bilancio di un “lungo” centenario. La guerra degli Italiani (1915-1918)”.

- ore 17.30, aula E, Cà Vignal 1, strada Le Grazie 15, “Industria ed Ecologia: cosa fare per fermare il cambiamento climatico?”, primo appuntamento del ciclo di seminari "Pillole di sostenibilità", che porterà università e studenti alla scoperta dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Mercoledì 12 dicembre

- ore 10.10, aula B, palazzo di Economia, via dell'Artigliere 19, “Self marketing per orientarsi al lavoro contemporaneo”, ultimo appuntamento del ciclo di testimonianze aziendali di marketing organizzato nell’ambito del corso di laurea in Economia aziendale.

- ore 10.30, sala Barbieri, palazzo Giuliari, Cerimonia di consegna del premio ai vincitori del “Bando fondo Gianesini” promosso da Unicredit foundation. Sarà presente il rettore.

- ore 21, aula magna, polo Zanotto, viale dell’Università 4, “Concerto di Natale” con l'esibizione della pianista Mariangela Vacatello. L'evento è a ingresso libero e gratuito, con brindisi finale di auguri.

Venerdì 14 dicembre

- ore 8.45, aula magna, dipartimento di Scienze giuridiche, via Carlo Montanari 9, “Casi controversi in materia di diritto delle successioni. Esperienze italiane e straniere”, primo giorno di convegno.

- ore 14.30, Società Letteraria di Verona, piazzetta Scalette Rubiani,1, “ Addictus - Forum Nazionale Dipendenze” incontro aperto alla cittadinanza per spiegare le dipendenze.

- ore 21, aula magna, polo Zanotto, viale dell’Università 4, “L’amore che non è. Ci saranno giorni nuovi di mille colori diversi”, spettacolo teatrale con la regia di Enzo Rapisarda. La pièce è tratta dal libro di Gianpaolo Trevisi.

Sabato 15 dicembre

- ore 9, aula magna, dipartimento di Scienze giuridiche, via Carlo Montanari 9, “Casi controversi in materia di diritto delle successioni. Esperienze italiane e straniere”, secondo giorno di convegno.

- ore 8.30, Policlinico Rossi, piazzale Ludovico Antonio Scuro, 10, secondo appuntamento dell’incontro “Addictus - Forum Nazionale Dipendenze”.