Il programma completo degli appuntamenti in Università dall'1 al 6 ottobre

Il calendario completo degli appuntamenti promossi dall'ateneo scaligero nella settimana dall’1 al 6 ottobre:

Lunedì 1 ottobre

- ore 15 , Palazzo della Gran Guardia, piazza Bra 1, Borsa della Ricerca forDoc , la nuova iniziativa del progetto Borsa della ricerca , un evento dedicato all’inserimento professionale dei dottori di ricerca. L’evento prosegue fino al 2 ottobre.

Martedì 2 ottobre

- ore 11 , sala Gazzola, Soprintendenza belle arti di Verona, piazza San Fermo, 3, conferenza stampa per la presentazione della 14ma edizione di Artverona. Per l’università interverrà alla conferenza Tiziana Franco , docente di Storia dell’arte e dell’architettura e delegata del Rettore alla Didattica.

Mercoledì 3 ottobre

- ore 11 , Polo universitario Santa Marta, via Cantarane 24, firma della convenzione tra il dipartimento di Economia aziendale e Altromercato. A sottoscrivere l'accordo triennale per la formazione e la ricerca sui temi del commercio equo e solidale, saranno il direttore del dipartimento, Federico Brunetti, e Cristiano Calvi, presidente di Altromercato.

Giovedì 4 ottobre

- ore 9 , sala Barbieri di Palazzo Giuliari, via dell’Artigliere 8, “Lettere in classe. Lingua e letteratura italiana dei nuovi esami di stato” , giornata di studi promossa dal dipartimento di Culture e civiltà. Dopo i saluti del rettore Nicola Sartor e di Arnaldo Soldani, direttore del dipartimento di Culture e civiltà, interverranno Luca Serianni, uno dei più importanti linguisti italiani e Gino Ruozzi , docente di Letteratura italiana dell’università di Bologna.

- ore 14 , aula C del Silos di Ponente del Polo Santa Marta, via Cantarane 24, “Dsa e università: un’occasione per discuterne insieme” , tavola rotonda in occasione della Settimana nazionale della dislessia. L’incontro, organizzato dall’ateneo in collaborazione con la sezione Associazione italiana dislessia di Verona , si pone l’obiettivo di favorire la diffusione delle buone prassi già sperimentate in altre università italiane.

- ore 17 , Sala Farinati della Biblioteca Civica di Verona, via Cappello 43, cerimonia di premiazione dei vincitori del premio internazionale Uva, Università di Verona per l’arte. Al termine verrà inaugurata la mostra con le opere dei partecipanti, che sarà visitabile fino al 4 dicembre durante gli orari di apertura della biblioteca. Il premio è stato ideato dal direttore artistico Roberto Pasini , storico, critico d’arte e docente del dipartimento di Culture e civiltà.

Venerdì 5 ottobre

- ore 10, FuoriAulaNetwork partecipa alla maratona radiofonica mondiale World college radio day 2018.

Sabato 6 ottobre

- Loggiato Fra’ Giocondo, piazza dei Signori, mostra fotografica a cura di Chiara DeMarchi. La mostra, visitabile anche domenica 7 ottobre, è organizzata dal corso di laurea in Ostetricia nella settimana mondiale per l’allattamento al seno.

- ore 16.30 , piazza Arsenale, 11, “ GoTo Science, vino, territorio e sostenibilità

economica ” con Roberta Capitello , docente di Economia ed estimo rurale.

L’appuntamento è inserito all’interno dell’evento Biologic.

- SAVE THE DATE -

Lunedì 8 ottobre

- ore 11 , auletta di Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma, Piazzale Scuro,10, cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Centro piattaforme tecnologiche dell'università di Verona.

Mercoledì 10 ottobre

- ore 9, Welcome day , mattinata di benvenuto dedicata alle nuove matricole dell’ateneo. Tra gli appuntamenti in programma la corsa non competitiva per le vie di Veronetta, Univr run.