Univax Day: un convegno in Università per contrastare le bufale del web sui vaccini

Una giornata per parlare di vaccini: come funzionano, quali vantaggi danno e quali rischi comportano, a chi vanno somministrati e perché. La Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia (SIICA) ha deciso di dedicarla ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori per fare chiarezza su un tema molto discusso ma poco studiato.

L’UniVax day vuole essere una sorta di “vaccinazione” contro le bufale che circolano in rete e da cui ci si può difendere solo conoscendo quello che dice la scienza al riguardo. Gli incontri con immunologi ed esperti di vaccini, pronti a rispondere anche alle domande dei ragazzi, si svolgeranno ogni anno nelle università di numerose città italiane.

A Verona l’appuntamento di quest’anno è previsto per il 16 Febbraio alle ore 10.00 nell’Aula magna del Silos di Ponente del Polo Santa Marta, organizzato da Marco A. Cassatella (immunologo).

Gli argomenti trattati:

“Come funziona il sistema immunitario” (Vincenzo Bronte, immunologo);

“Vaccini: immunità e sorveglianza” (Giovanna Zanoni, immunologa);

“Vaccini: un'opportunità per la salute, una sfida per la mente” (Lisa Vozza, biologa e scrittrice).

Maggiori informazioni su http://www.siica.org