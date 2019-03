Ottomarzo. Femminile, plurale: in scena lo spettacolo "Una quasi eternità"

Una donna, giunta “nel mezzo del cammin di nostra vita”, racconta il suo percorso attraverso l’età adulta. E se da un lato si ritrova a fare i conti con la menopausa, dall’altro è pronta a rifiorire, per ritrovare una seconda giovinezza.

Con “Una quasi eternità”, venerdì 8 marzo, alle ore 20.45 al Teatro Stimate, Emanuela Villagrossi, insieme a Mirna Jellici, darà voce e corpo a tutte quelle donne che festeggiano le loro molteplici “rinascite”. L’invito è esteso anche a tutti gli uomini che vogliono scoprire nuove sfaccettature dell’altra metà dell’universo.

Lo spettacolo, diretto da Tommaso Rossi e inserito nella manifestazione “Ottomarzo. Femminile, plurale”, promossa dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Verona, è tratto dal testo di Antonella Moscati e prodotto da Exp-Are We Human. Per l’occasione i biglietti, in vendita a teatro la sera stessa dello spettacolo, saranno a prezzi ridotti: 10 euro per under 26 e over 65; l’intero costerà solo 12 euro.

Programma e informazioni sono disponibili sul sito www.laltroteatro.comune. verona.it.

La rassegna è organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven, Ersilia Cooperativa e EXP - Are We Human. La manifestazione si avvale del sostegno della Regione del Veneto e del MIBAC, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

(fonte foto Comune di Verona - Villagrossi, ph Daverio)